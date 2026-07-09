Pepe staat mogelijk voor spectaculaire terugkeer bij Portugal

Pepe lijkt voor een opvallende terugkeer te staan bij de nationale ploeg van Portugal. Volgens het Portugese Record gaat de oud-international mogelijk aan de slag als de assistent van de beoogde nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Hoewel de aanstelling van de nieuwe trainer nog niet officieel is bekrachtigd door de Portugese voetbalbond, zou hij de voormalig verdediger graag toevoegen aan zijn technische staf.

Rondom de nationale ploeg is het momenteel onrustig na het vertrek van Roberto Martínez. De Spanjaard stapte eerder deze week op nadat Portugal in de achtste finale van het wereldkampioenschap werd uitgeschakeld door Spanje. Bondsvoorzitter Pedro Proença streeft ernaar om voor het einde van de week een definitieve opvolger te presenteren. Jesus geldt als de absolute topkandidaat en zou al een mondeling akkoord hebben bereikt, waarbij hij een team van vertrouwelingen. Daarbij is inmiddels ook de naam van Pepe gevallen.

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Volgens journalist Pedro Sousa is de komst van de voormalig trainer van Al-Nassr zo goed als rond. "Jorge Jesus is de nieuwe bondscoach van Portugal. De verwachting is dat de federatie dat vrijdag bekendmaakt", zo stelde Sousa in het programma Mercado Now. Daarbij onthulde hij direct de plannen rondom de oud-verdediger. "Jorge Jesus heeft Pepe gevraagd om zijn assistent te worden. Alles wijst erop dat hij één van de assistenten van de nieuwe bondscoach wordt", aldus de journalist.

Mocht Pepe daadwerkelijk de rechterhand van Jesus worden, dan haalt de FPF een icoon terug bij de selectie. De oud-speler van onder meer FC Porto en Real Madrid speelde in zijn actieve loopbaan liefst 141 interlands en was een cruciale pion in het elftal dat in 2016 de Europese titel veroverde. Met zijn schat aan ervaring en leiderschapskwaliteiten, waaronder het winnen van drie Champions League-titels, moet de 43-jarige Portugees een belangrijke brug gaan vormen tussen de nieuwe technische staf en de spelersgroep.