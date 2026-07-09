‘Feyenoord dicht bij grote slag: verbeterd contract voor sterkhouder’

Feyenoord is dicht bij een akkoord met over een verbeterd contract, zo weet FR12. De Marokkaan zou op de radar staan van verschillende clubs uit Ligue 1, maar lijkt dus de voorkeur te geven aan een langer verblijf in Rotterdam.

Feyenoord versterkte zich begin 2025 met Targhalline, die voor nog geen half miljoen euro overkwam van het Franse Le Havre. De elfvoudig international van Marokko maakte al direct een goede indruk in Rotterdam, maar kon in zijn eerste maanden nog geen basisplaats veroveren. Vorig seizoen stond hij, mede door alle blessures op het middenveld, vrijwel altijd aan de aftrap en was hij van grote waarde in het bereiken van de tweede plaats.

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Begin mei kwam naar buiten dat Feyenoord het contract van Targhalline graag wil openbreken. Er waren echter ook kapers op de kust. Onder meer AS Monaco, Olympique Lyon en RC Lens zouden namelijk interesse hebben in de controleur. Die clubs lijkt Feyenoord nu het nakijken te geven, aangezien Targhalline dicht bij het verlengen van zijn contract is. Tot wanneer de middenvelder, die nu nog vastligt tot medio 2028, gaat bijtekenen, is niet duidelijk.

Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt Targhalline op dit moment een transferwaarde van 10,4 miljoen euro. Met de contractverlenging laat Feyenoord niet alleen weten zijn ontwikkeling te waarderen, maar geeft het de club ook een betere positie in de onderhandelingen met geïnteresseerde clubs.