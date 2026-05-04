Feyenoord wil contract Targhalline verlengen en nadert komst versterking

Feyenoord is voornemens om het contract van open te breken en te verbeteren, zo meldt het doorgaans goed geïnformeerde WFCGroningen. De Rotterdamse club is zeer te spreken over de prestaties van de verdedigende middenvelder en hoopt hiermee sluimerende interesse uit Frankrijk en Italië de kop in te drukken.

Targhalline maakte vorig jaar februari de overstap van het Franse Le Havre naar De Kuip en is inmiddels uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler in het elftal van trainer Robin van Persie. De Marokkaans international kwam dit seizoen in 31 officiële wedstrijden in actie, waarin hij goed was voor twee doelpunten en vier assists. Met zijn hoge passnauwkeurigheid en belangrijke rol in de omschakeling van verdediging naar aanval gooit hij hoge ogen bij de technische leiding. Feyenoord is dan ook lovend over zijn recente optredens en wil hem belonen met opgewaardeerde voorwaarden. Niet iedereen is overtuigd van zijn prestaties, Willem van Hanegem liet onlangs nog doorschemeren dat hij geen hoge pet op heeft van de middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de huidige verbintenis van Targhalline nog doorloopt tot medio 2028, wil Feyenoord voorkomen dat hij voortijdig vertrekt. Vanwege zijn sterke ontwikkeling wordt de middenvelder nauwlettend gevolgd door diverse clubs uit de Franse Ligue 1 en de Italiaanse Serie A. De Rotterdammers zien in hem echter een toekomstig sterkhouder en willen hem absoluut behouden voor de komende Champions League-campagne. Alleen bij een niet te weigeren bod zou een transfer bespreekbaar zijn.

Naast het behouden van sterkhouders werkt Feyenoord ook aan vers bloed. De club nadert een persoonlijk akkoord met Denzell Garcia, in wie de interesse eerder al gemeld werd. De speler wordt in Rotterdam gezien als een speler die zowel op het middenveld als op de rechtsbackpositie uit de voeten kan. Daarmee troeft Feyenoord mogelijk concurrenten als Club América en Monterrey af.

Een definitieve overstap van de Mexicaan is op dit moment nog wel afhankelijk van uitgaande transfers. De komst van Garcia wordt pas echt concreet zodra er een huidige rechtsback uit de selectie vertrekt. Binnen de spelersgroep worden meerdere namen gelinkt aan een transfer. Zo staat toptalent Givairo Read na een sterk seizoen in de nadrukkelijke belangstelling van clubs als Bayern München en Manchester City, terwijl er ook twijfels zijn of Bart Nieuwkoop en Jordan Lotomba het gewenste niveau voor de Champions League kunnen aantikken.