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Frenkie de Jong laat zes dagen na WK-uitschakeling Oranje van zich horen

6 juli 2026, 13:37
Frenkie de Jong
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Frenkie de Jong heeft in de nacht van zondag op maandag via Instagram gereageerd op de uitschakeling van Oranje op het WK zes dagen eerder. De middenvelder van Barcelona is nog niet over de nederlaag heen.

Oranje speelde in de nacht van maandag op dinsdag in de zestiende finale van het WK tegen Marokko. In Monterrey hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, maar bleken de Afrikanen beter in het nemen van strafschoppen. Daardoor kwam het toernooi voor Nederland vroegtijdig ten einde. Veel spelers lieten al wat van zich horen, maar vanuit De Jong bleef het dagenlang stil.

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Zes dagen later, in de nacht van zondag op maandag, heeft De Jong via Instagram alsnog gereageerd op de uitschakeling. “Nu, een paar dagen na de wedstrijd, is de knoop in mijn maag en het gevoel van teleurstelling nog steeds hetzelfde”, begint de middenvelder, die het een ‘enorme eer en grote verantwoordelijkheid’ noemt om voor Oranje te spelen. “Als we dan onze eigen verwachtingen en die van het volk niet waar kunnen maken, is de teleurstelling extra groot. We hebben alles gegeven wat we hadden, maar het was duidelijk niet goed genoeg.”

De Jong richt het vizier vervolgens op de toekomst. “Vier jaar wachten op een nieuwe kans om de eerste wereldtitel voor Nederland binnen te halen, voelt als een eeuwigheid”, klinkt het. “Maar we gaan de komende tijd gebruiken om samen sterker terug te komen, zodat we op de volgende eindtoernooien wél onze eigen verwachtingen én die van onze fans waar kunnen maken”, belooft De Jong. “Bedankt voor alle steun en support. Die was geweldig en hebben we zeker gevoeld.”

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Nederland - Marokko

1 - 1
Gespeeld op 30 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
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3
0
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