Dani Ceballos leek hard op weg naar Real Betis, maar heeft nog altijd geen akkoord bereikt. De middenvelder lijkt met een cryptische post op Instagram zijn onvrede te hebben geuit over de gang van zaken, dus mag Ajax nog altijd hopen op de komst van de Spanjaard.
Ceballos vertrok deze zomer transfervrij bij Real Madrid, waardoor hij gratis kan overstappen naar een nieuwe club. Onder meer Jordi Cruijff zou namens Ajax concreet in de markt zijn voor de middenvelder. Het had er echter alle schijn van dat hij de overstap zou gaan maken naar Real Betis, waar Ceballos zijn jeugdopleiding heeft doorlopen. De onderhandelingen met de club uit Sevilla lopen al een tijdje, terwijl ook Ajax hem een concreet voorstel heeft gedaan.
Volgens Matteo Moretto gaan Ceballos en Betis begin deze week opnieuw met elkaar om tafel. “Op dit moment bestaat er een lichte kloof tussen beide partijen, aangezien de economische eisen van Ceballos niet aansluiten bij de salarisschalen van de club”, aldus de verslaggever op X. Moretto stelt dat Ceballos dolgraag naar Betis wil terugkeren, terwijl ook de Spaanse nummer vijf hem graag wil inlijven.
Dat er nog geen akkoord is bereikt, lijkt voor irritatie te zorgen bij Ceballos. “Wie van je houdt, vindt een manier. Wie niet van je houdt, vindt een excuus. Zo simpel is het”, zette hij afgelopen weekend in een Story op Instagram. Daarmee lijkt hij duidelijk te maken dat hij de houding van Betis in de onderhandelingen niet waardeert.
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Leuk bedacht dat het daarmee nog open is, maar de salarissen in die competitie liggen iets hoger dan in de eredivisie denk ik?? Ik bedoel als Betis de salariseisen te gortig vindt omdat speler transfervrij extra denkt te kunnen vragen, zal Ajax ook flink moeten investeren terwijl ze net het salarishuis een beetje conference league bestendig willen krijgen
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Leuk bedacht dat het daarmee nog open is, maar de salarissen in die competitie liggen iets hoger dan in de eredivisie denk ik?? Ik bedoel als Betis de salariseisen te gortig vindt omdat speler transfervrij extra denkt te kunnen vragen, zal Ajax ook flink moeten investeren terwijl ze net het salarishuis een beetje conference league bestendig willen krijgen