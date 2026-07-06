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‘Ajax hoopt door cryptische post nog altijd op belangrijk transferdoelwit’

6 juli 2026, 15:12
Ajax-directeur Jordi Cruijff
Foto: © Imago/Realtimes
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Dani Ceballos leek hard op weg naar Real Betis, maar heeft nog altijd geen akkoord bereikt. De middenvelder lijkt met een cryptische post op Instagram zijn onvrede te hebben geuit over de gang van zaken, dus mag Ajax nog altijd hopen op de komst van de Spanjaard.

Ceballos vertrok deze zomer transfervrij bij Real Madrid, waardoor hij gratis kan overstappen naar een nieuwe club. Onder meer Jordi Cruijff zou namens Ajax concreet in de markt zijn voor de middenvelder. Het had er echter alle schijn van dat hij de overstap zou gaan maken naar Real Betis, waar Ceballos zijn jeugdopleiding heeft doorlopen. De onderhandelingen met de club uit Sevilla lopen al een tijdje, terwijl ook Ajax hem een concreet voorstel heeft gedaan.

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Volgens Matteo Moretto gaan Ceballos en Betis begin deze week opnieuw met elkaar om tafel. “Op dit moment bestaat er een lichte kloof tussen beide partijen, aangezien de economische eisen van Ceballos niet aansluiten bij de salarisschalen van de club”, aldus de verslaggever op X. Moretto stelt dat Ceballos dolgraag naar Betis wil terugkeren, terwijl ook de Spaanse nummer vijf hem graag wil inlijven.

Dat er nog geen akkoord is bereikt, lijkt voor irritatie te zorgen bij Ceballos. “Wie van je houdt, vindt een manier. Wie niet van je houdt, vindt een excuus. Zo simpel is het”, zette hij afgelopen weekend in een Story op Instagram. Daarmee lijkt hij duidelijk te maken dat hij de houding van Betis in de onderhandelingen niet waardeert.

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MerelK
45 Reacties
623 Dagen lid
106 Likes
MerelK
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Leuk bedacht dat het daarmee nog open is, maar de salarissen in die competitie liggen iets hoger dan in de eredivisie denk ik?? Ik bedoel als Betis de salariseisen te gortig vindt omdat speler transfervrij extra denkt te kunnen vragen, zal Ajax ook flink moeten investeren terwijl ze net het salarishuis een beetje conference league bestendig willen krijgen

dilima1966
3.760 Reacties
1.120 Dagen lid
17.815 Likes
dilima1966
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Er wordt ook al gesproken over een ruildeal kaplan voor Batista Mendy gelijk doen voor ajax gunstige

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

MerelK
45 Reacties
623 Dagen lid
106 Likes
MerelK
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk bedacht dat het daarmee nog open is, maar de salarissen in die competitie liggen iets hoger dan in de eredivisie denk ik?? Ik bedoel als Betis de salariseisen te gortig vindt omdat speler transfervrij extra denkt te kunnen vragen, zal Ajax ook flink moeten investeren terwijl ze net het salarishuis een beetje conference league bestendig willen krijgen

dilima1966
3.760 Reacties
1.120 Dagen lid
17.815 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er wordt ook al gesproken over een ruildeal kaplan voor Batista Mendy gelijk doen voor ajax gunstige

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Daniel Ceballos Fernández

Daniel Ceballos Fernández
Leeftijd: 29 jaar (7 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
16
0
2024/2025
Real Madrid
23
0
2023/2024
Real Madrid
20
0
2022/2023
Real Madrid
30
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
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ADO
0
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AZ
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Ajax
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Cambuur
0
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