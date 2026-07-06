Dani Ceballos leek hard op weg naar Real Betis, maar heeft nog altijd geen akkoord bereikt. De middenvelder lijkt met een cryptische post op Instagram zijn onvrede te hebben geuit over de gang van zaken, dus mag Ajax nog altijd hopen op de komst van de Spanjaard.

Ceballos vertrok deze zomer transfervrij bij Real Madrid, waardoor hij gratis kan overstappen naar een nieuwe club. Onder meer Jordi Cruijff zou namens Ajax concreet in de markt zijn voor de middenvelder. Het had er echter alle schijn van dat hij de overstap zou gaan maken naar Real Betis, waar Ceballos zijn jeugdopleiding heeft doorlopen. De onderhandelingen met de club uit Sevilla lopen al een tijdje, terwijl ook Ajax hem een concreet voorstel heeft gedaan.

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Volgens Matteo Moretto gaan Ceballos en Betis begin deze week opnieuw met elkaar om tafel. “Op dit moment bestaat er een lichte kloof tussen beide partijen, aangezien de economische eisen van Ceballos niet aansluiten bij de salarisschalen van de club”, aldus de verslaggever op X. Moretto stelt dat Ceballos dolgraag naar Betis wil terugkeren, terwijl ook de Spaanse nummer vijf hem graag wil inlijven.

Dat er nog geen akkoord is bereikt, lijkt voor irritatie te zorgen bij Ceballos. “Wie van je houdt, vindt een manier. Wie niet van je houdt, vindt een excuus. Zo simpel is het”, zette hij afgelopen weekend in een Story op Instagram. Daarmee lijkt hij duidelijk te maken dat hij de houding van Betis in de onderhandelingen niet waardeert.