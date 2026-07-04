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Kijkers praten tijdens Canada - Marokko massaal over Ronald Koeman

4 juli 2026, 19:44
Canada Marokko Ronald Koeman
Foto: © NOS, Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Nederlandse voetballiefhebbers roeren zich massaal op social media tijdens het WK-duel tussen Canada en Nederland. Daarbij valt onder meer de naam van Ronald Koeman veelvuldig.

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Canada en Marokko trapten zaterdagavond om 19.00 uur in Houston af voor hun achtste finaleduel. Canada ontdeed zich in de vorige ronde van Zuid-Afrika (0-1), terwijl Marokko na strafschoppen won van Nederland (1-1 na negentig en honderdtwintig minuten).

Canada, één van de drie gastlanden dit WK, ging werkelijk furieus van start. Het elftal van Jesse Marsch zette Marokko vol onder druk in de openingsfase en kreeg diverse mogelijkheden om de score te openen. De grootste kans was na tien minuten voetballen voor Tani Oluwaseyi: de spits van Canada schoot na een fraaie individuele actie op de benen van doelman Yassine Bounou.

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Marokko kwam er in de openingsfase absoluut niet van te pas. Het spelbeeld stond in schril contrast met de wedstrijd in de achtste finale tegen Nederland: toen hadden de Marokkanen veelvuldig de bal en konden zij Oranje eenvoudig hun wil opleggen.

Fans van Oranje zien dat Marokko het lastig heeft met de speelwijze van Canada en balen nu extra van de manier waarop Nederland het Afrikaanse land afgelopen dinsdag bestreed. “Canada laat zien dat Koeman het helemaal mis had”, schrijft een kijker bijvoorbeeld op X.

Pieter Zwart, huisanalist van Voetbal International, schrijft: “Canada durft wat Nederland niet deed: in fases druk zetten op de opbouw van Marokko.”

Koeman trad daags na de uitschakeling van Oranje tegen Marokko terug als bondscoach.

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John van Berkum
5 Reacties
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John van Berkum
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De afgang wordt steeds groter. Canada laat zien wat lef betekent. Koeman heeft zelfmoord gepleegd.... lafaard!!

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Marokko heeft een slappe en matige ploeg. Koeman is ook slap en gaat met 5 verdedigers spelen terwijl wij meer kwaliteit hebben.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

John van Berkum
5 Reacties
692 Dagen lid
11 Likes
John van Berkum
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De afgang wordt steeds groter. Canada laat zien wat lef betekent. Koeman heeft zelfmoord gepleegd.... lafaard!!

Kicker
463 Reacties
721 Dagen lid
1.085 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Marokko heeft een slappe en matige ploeg. Koeman is ook slap en gaat met 5 verdedigers spelen terwijl wij meer kwaliteit hebben.

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schotland
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0

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