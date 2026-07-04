Kijkers praten tijdens Canada - Marokko massaal over Ronald Koeman

Nederlandse voetballiefhebbers roeren zich massaal op social media tijdens het WK-duel tussen Canada en Nederland. Daarbij valt onder meer de naam van Ronald Koeman veelvuldig.

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Canada en Marokko trapten zaterdagavond om 19.00 uur in Houston af voor hun achtste finaleduel. Canada ontdeed zich in de vorige ronde van Zuid-Afrika (0-1), terwijl Marokko na strafschoppen won van Nederland (1-1 na negentig en honderdtwintig minuten).

Canada, één van de drie gastlanden dit WK, ging werkelijk furieus van start. Het elftal van Jesse Marsch zette Marokko vol onder druk in de openingsfase en kreeg diverse mogelijkheden om de score te openen. De grootste kans was na tien minuten voetballen voor Tani Oluwaseyi: de spits van Canada schoot na een fraaie individuele actie op de benen van doelman Yassine Bounou.

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Marokko kwam er in de openingsfase absoluut niet van te pas. Het spelbeeld stond in schril contrast met de wedstrijd in de achtste finale tegen Nederland: toen hadden de Marokkanen veelvuldig de bal en konden zij Oranje eenvoudig hun wil opleggen.

Fans van Oranje zien dat Marokko het lastig heeft met de speelwijze van Canada en balen nu extra van de manier waarop Nederland het Afrikaanse land afgelopen dinsdag bestreed. “Canada laat zien dat Koeman het helemaal mis had”, schrijft een kijker bijvoorbeeld op X.

Pieter Zwart, huisanalist van Voetbal International, schrijft: “Canada durft wat Nederland niet deed: in fases druk zetten op de opbouw van Marokko.”

Koeman trad daags na de uitschakeling van Oranje tegen Marokko terug als bondscoach.