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Ghouddadi botst met Bram Moszkowicz: 'WK-rellen hebben niets met Marokkanen te maken'

4 juli 2026, 15:06   Bijgewerkt: 15:44
Nordin Ghouddani
Foto: © Vandaag Inside
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Nordin Ghouddani is van mening dat de mogelijke ongeregeldheden rondom de WK-wedstrijden van Marokko wel meevallen. De presentator van Mocro Inside bestempelt de onrust bij Nieuws van de Dag als een maatschappelijk probleem, maar krijgt op sociale media te maken met felle kritiek.

De nationale ploeg van Marokko treedt zaterdagavond om 19.00 uur (Nederlandse tijd) aan tegen Canada in de achtste finale van het WK. Vorige ronde wisten de Atlasleeuwen het Nederlands elftal in de zestiende finale na strafschoppen uit te schakelen.

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Gezien de eerdere incidenten bereiden de grote steden zich voor op de verwachte toestroom van supporters. In Rotterdam worden belangrijke verkeersaders, zoals de Kruiskade, de Coolsingel en het Weena, in de loop van de avond afgesloten.

'Rellen hebben niets met Marokkanen te maken'

Tijdens een uitzending van Nieuws van de Dag nam Ghouddani het op voor de grote meerderheid van de aanhang. De presentator van Mocro Inside stelde dat de relschoppers ten onrechte de hele groep in een kwaad daglicht stellen en vergeleek de situatie met openbare ordeverstoringen rondom Nederlandse voetbalclubs. "Een maatschappelijk probleem", zo oordeelde hij. Hij benadrukte bovendien dat het wangedrag "niets met Marokkanen te maken heeft".

Bram Moszkowicz denkt er het zijne van: “Nou, dat weet ik niet”, reageert de advocaat, die wordt onderbroken door Ghouddani: “Als we het even lostrekken van voetbal en kijken naar Wijk en Duurstede en Loosdrecht: allemaal jongeren, witte mannen, die de politie en brandweer aanvallen en vuurwerk afsteken…”

Moszkowicz krijgt alsnog het woord: “Ik begrijp wat jij bedoelt, maar in Loosdrecht kwamen mensen ten onrechte – vond ik – op een geweldige manier op tegen de beslissing van de gemeente. Maar hier hebben we het over een voetbalwedstrijd, die bovendien terecht gewonnen wordt door Marokko. Waarom zou je gaan rellen bij een gewonnen wedstrijd? In Loosdrecht kan ik me nog voorstellen dat dat mensen raakt.”

Ghouddani reageert: “95 procent van de Marokkanen die feest gaat vieren, relt niet. Je hebt het over een klein groepje, een minuscuul groepje.”

Thomas van Groningen stipt de zorgen van bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam aan. Volgens Ghouddani zijn die zorgen ‘onterecht’. “Er gebeurt altijd wat, dat heeft toch niets met de Marokkaan te maken? Ik bedoel, als PSV kampioen wordt, wordt de stad uit elkaar getrokken. Is dat een Marokkaans probleem?”

Om de sfeer te verbeteren, pleit Ghouddani voor de komst van officiële fanzones met grote schermen en hoopt hij dat bekende Marokkaanse Nederlanders zich uitspreken om de rust te bewaren.

Felle reacties op sociale media

De uitspraken van de televisiemaker zijn op het platform X met massaal onbegrip ontvangen. Veel gebruikers uiten hun zorgen en verwachten dat het zaterdagavond opnieuw misgaat. Via deze link zie je alle reacties onder het fragment.

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Vriendje Stokvis
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653 Dagen lid
9.241 Likes
Vriendje Stokvis
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Nee hoor dit heeft zeker niks met Marokkanen te maken. Hier in Utrecht gedragen ze zich altijd voorbeeldig. Daar zouden de Nederlanders een voorbeeld van kunnen nemen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
1.954 Reacties
653 Dagen lid
9.241 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nee hoor dit heeft zeker niks met Marokkanen te maken. Hier in Utrecht gedragen ze zich altijd voorbeeldig. Daar zouden de Nederlanders een voorbeeld van kunnen nemen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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