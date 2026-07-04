Opvallende hoofdrolspeler bij eerste oefenduel Feyenoord: 0-6 tegen Dordrecht

Feyenoord is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een grote zege op FC Dordrecht. De Rotterdammers, die hun eerste wedstrijd na de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst afwerkten, haalden met 0-6 uit tegen de partnerclub uit de Keuken Kampioen Divisie.

Feyenoord startte de oefencampagne met de A-kern van de selectie, aangevuld met een aantal jeugdspelers op de reservebank. Onder meer Timon Wellenreuther, Luciano Valente, Oussama Targhalline en nieuwkomer Charles Vanhoutte stonden in de basis. Ook de van Pisa teruggekeerde Calvin Stengs mocht vanaf de aftrap beginnen.

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Diezelfde Stengs trok de hoofdrol naar zich toe in de eerste helft. Na 22 minuten opende hij de score, al leek zijn inzet houdbaar voor Dordrecht-doelman Celton Biai. Bij de 0-2 was Stengs de aangever op Valente, die beheerst raak schoot in de linkeronderhoek. Door een dubbelslag van Gonçalo Borges (penalty en intikker) stond het liefst 0-4 bij rust.

Na de pauze kwamen er elf andere namen binnen de lijnen bij Feyenoord, waaronder Sem Steijn en Gjivai Zechiël. De 0-5 viel echter via Tobias van den Elshout. Laat in het duel maakte Gaoussou Diarra er met een kiezelhard schot ook nog 0-6 van. Daarmee begint Van Bronckhorst, die nauw wordt bijgestaan door Sipke Hulshoff, uitstekend aan het seizoen met de Rotterdammers.

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