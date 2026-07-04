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België stuurt Max Anchor per direct naar huis

4 juli 2026, 17:30
Max Anchor Thibaut Courtois
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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De nationale ploeg van België heeft dit weekend afscheid genomen van Max Anchor. De 21-jarige Canadese doelman maakte de afgelopen weken deel uit van de selectie van de Rode Duivels.

Anchar is jeugdinternational van Canada, maar trainde de afgelopen weken mee bij België. Bondscoach Rudi Garcia wilde tijdens de trainingen van het WK-land graag beschikken over vier keepers en daardoor was Anchar regelmatig te zien op het trainingsveld van de Belgen.

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België belegde zijn trainingskamp tijdens de eerste drie weken van het WK in Seattle. Anchar is op clubniveau actief bij Seattle Sounders, waardoor het voor de Canadees praktisch was om aan te sluiten bij de selectie van Garcia.

Het avontuur van de Belgen zit er echter bijna op. Onze zuiderburen trainen zondag nog één keer voor het achtste finaleduel van dinsdag met de Verenigde Staten. Mocht België die wedstrijd weten te winnen, dan volgt in de kwartfinale een ontmoeting met Spanje of Portugal. Dat duel zou in Los Angeles gespeeld worden, waardoor de Belgen Seattle verlaten en hun trainingskamp bij winst tegen de Verenigde Staten zullen verplaatsen.

Anchar zal in dat geval niet meereizen naar Los Angeles. De selectie van België nam vrijdag al afscheid van de doelman: de laatste training van zondag is tactisch van aard en bij zulke trainingen is Anchar sowieso niet van de partij, meldt Het Laatste Nieuws.

De selectie van België gaf Anchar een waardig afscheid op de training van vrijdag. De jonge goalie kreeg een erehaag, zo is te zien op een afbeelding die de voetbalbond deelt op social media. “Dankbaar dat je bij ons was. Een speciaal bedankje aan Max Anchor voor het de hulp tijdens dit WK”, klinkt het.

Anchar sloot bij de selectie van België aan omdat Maarten Vandevoordt, de beoogde vierde keeper, er na overleg met zijn club RB Leipzig van afzag om af te reizen naar het WK.

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Max Anchor

Max Anchor
Tacoma Defiance
Team: Tacoma
Leeftijd: 21 jaar (21 jul. 2004)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Pacific
9
0
2025
Whitecaps FC 2
5
0
2025
Whitecaps
0
0
2024
Whitecaps FC 2
18
0

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