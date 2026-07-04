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Kaj Sierhuis was bijna international van ander land dan Nederland

4 juli 2026, 19:08
Kaj Sierhuis
Foto: © NOS
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Het had niet veel gescheeld of Kaj Sierhuis was international geweest van een ander land dan Nederland. Dat bevestigt de 28-jarige aanvaller van NEC zaterdagavond bij de NOS.

Sierhuis zit zaterdagavond als analist bij de NOS voor het WK-duel tussen Canada en Marokko. Verder zitten ook presentator Sjoerd van Ramshorst, John van ’t Schip een Ibrahim Afellay aan tafel.

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Van ’t Schip was van 2019 tot en met 2021 bondscoach van Griekenland en zocht destijds contact op met Sierhuis. De spits werd geboren in Griekenland, maar speelde jeugdinterlands voor Nederland. Hij had echter geen zicht op de A-ploeg van Oranje (en debuteerde ook nooit) en dus ondernam Van ’t Schip een poging om hem te werven als international voor Griekenland.

“Ik heb zeker aan hem gedacht”, vertelt de trainer in ruste. “Ik ben nog op het kantoor van zijn zaakwaarnemer in Amsterdam geweest om te kijken of we het voor elkaar konden krijgen. Kaj heeft dingen geprobeerd, maar uiteindelijk was het te ingewikkeld.”

“Mijn ouders hebben gewoon een Nederlands paspoort. Ik ben wel in Griekenland geboren, maar heb nooit een Grieks paspoort gehad”, vult Sierhuis aan. Hij vervolgt: “Ik heb er iets minder dan vier jaar gewoond. Ik denk dat dat destijds net iets te kort was om een Grieks paspoort te kunnen krijgen. Maar we hebben het erover gehad. Het is er nooit van gekomen.”

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Kaj Sierhuis

Kaj Sierhuis
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 28 jaar (27 apr. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
30
12
2024/2025
Fortuna
11
1
2023/2024
Fortuna
31
12
2023/2024
Reims
-
-

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