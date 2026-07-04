LIVE WK | Canada en Marokko strijden om plek in kwartfinale

Marokko plaatste zich maandagnacht, ten koste van het Nederlands elftal, voor de achtste finale van het WK. De ploeg van bondscoach Mohamed Ouahbi won verdiend van Oranje en mag het zaterdagavond (19.00 uur, Nederlandse tijd) opnemen tegen Canada, één van de drie gastlanden van het eindtoernooi. De Canadezen spelen nú al hun beste WK ooit, maar hopen uiteraard op meer. In het Houston Stadium strijden Marokko en Canada voor een plek in de kwartfinale, waarin Frankrijk of Paraguay de tegenstander zal worden. Mis niets van de WK-wedstrijd tussen Canada en Marokko in dit liveblog.