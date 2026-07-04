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LIVE WK | Canada en Marokko strijden om plek in kwartfinale

4 juli 2026, 18:55
Canada - Marokko
Foto: © Imago/Realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Marokko plaatste zich maandagnacht, ten koste van het Nederlands elftal, voor de achtste finale van het WK. De ploeg van bondscoach Mohamed Ouahbi won verdiend van Oranje en mag het zaterdagavond (19.00 uur, Nederlandse tijd) opnemen tegen Canada, één van de drie gastlanden van het eindtoernooi. De Canadezen spelen nú al hun beste WK ooit, maar hopen uiteraard op meer. In het Houston Stadium strijden Marokko en Canada voor een plek in de kwartfinale, waarin Frankrijk of Paraguay de tegenstander zal worden. Mis niets van de WK-wedstrijd tussen Canada en Marokko in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Canada - Marokko

Sorteer op:

1m geleden

19:06

5' Goede kans voor Canada (0-0)

De eerste kans van de wedstrijd is voor Canada. De bal komt bij David terecht, maar hij komt niet goed uit met zijn passen en stuit uit een moeilijke hoek op de uitgekomen Bounou.

7m geleden

19:01

1' We zijn begonnen (0-0)

Canada heeft de aftrap verricht.

14m geleden

18:54

Volksliederen

We horen nu eerst het volkslied van Canada. Daarna volgt ook die van Marokko.

16m geleden

18:52

De spelers komen het veld op

Daar komen de spelers in Houston. Canada - Marokko gaat over enkele minuten van start.

1u geleden

17:47

Ook de elf van Canada zijn bekend

Ook Jesse March heeft zijn opstelling voor de achtste finale bekendgemaakt. Canada speelt met drie andere namen dan tegen Zuid-Afrika. De Fougerolles vervangt Cornelius in de achterhoede, terwijl Sigur en Ahmed op het middenveld spelen in plaats van Saliba en Millar.

Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea; Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed; David, Oluwaseyi.

2u geleden

17:36

Opstelling Marokko bekend

Ouahbi heeft de opstelling van Marokko bekendgemaakt. De Marokkaanse ploeg is op een plek gewijzigd ten opzichte van het duel met Oranje. Chadi Riad viel tegen Nederland geblesseerd uit en wordt vervangen door Redouane Halhal. De verdediger neemt wel plaats op de bank tegen Canada.

Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Díaz, Saibari, El Khannouss.

2u geleden

17:34

Poll

2u geleden

17:33

Marokko vol vertrouwen na zege op Oranje

Marokko eindigde op de tweede plaats in Groep C. Na een gelijkspel tegen Brazilië (1-1) werd er gewonnen van Schotland (0-1) en Haïti (4-2) en eindigden de Noord-Afrikanen op doelsaldo onder de Zuid-Amerikanen. In de zestiende finale speelde Marokko vervolgens een uitstekende wedstrijd tegen het Nederlands elftal, maar wist de ploeg van Mohamed Ouahbi pas in blessuretijd verlenging af te dwingen. In de verlenging werd er niet meer gescoord, waarna Marokko de strafschoppen beter nam. Het vertrouwen bij de Atlasleeuwen is dus groot in aanloop naar het treffen met Canada.

2u geleden

17:31

Canada speelt beste WK ooit

Canada speelt na 1986 en 2022 zijn derde WK in de geschiedenis. Nadat de Noord-Amerikanen op hun eerste twee toernooien geen enkel punt pakten, werd er dit jaar in de groepsfase een keer gewonnen, een keer gelijkgespeeld en een keer verloren. In de zestiende finale werd vervolgens met 0-1 gewonnen van Zuid-Afrika door een goal in de blessuretijd van de tweede helft. Lukt het Canada om te stunten en het toernooi nog mooier te maken?

2u geleden

17:30

Welkom!

Goedemiddag en welkom in het liveblog voor het duel tussen Canada en Marokko. De achtste finale van het WK in Houston gaat om 19.00 uur van start.

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Canada - Marokko

19:00
Vandaag om 19:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schotland
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0

Complete Stand

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