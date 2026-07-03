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Rotterdam grijpt in voor WK-duel van Marokko

3 juli 2026, 08:47
Hakimi Marokko
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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De gemeente Rotterdam heeft extra maatregelen aangekondigd in aanloop naar de WK-wedstrijd tussen Canada en Marokko. Delen van de binnenstad worden afgesloten om de verwachte drukte in goede banen te leiden.

Dat meldt de gemeente in een persbericht. Per WK-wedstrijd bekijkt Rotterdam welke veiligheids- en verkeersmaatregelen nodig zijn. Voor het duel tussen Marokko en Canada, dat zaterdagavond om 19.00 uur wordt gespeeld, verwacht de gemeente grote drukte in het centrum. Daarom worden meerdere wegen en pleinen tijdelijk afgesloten.

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De meeste maatregelen gaan om 20.00 uur in. Vanaf dat moment worden onder meer de Coolsingel, de Karel Doormanstraat, het Eendrachtsplein, de Mauritsweg, de West-Kruiskade en de 1e Middellandstraat afgesloten. Ook het Stationsplein, het Kruisplein en het Weena zijn dan niet meer toegankelijk voor verkeer.

De Kruiskade gaat al een uur eerder, om 19.00 uur, dicht. Volgens de gemeente gebeurt dat vanwege de zogenoemde aso-aanpak, een maatregel die wordt ingezet om overlast en gevaarlijk rijgedrag tegen te gaan.

Marokko plaatste zich voor de achtste finales door het Nederlands elftal uit te schakelen. In de volgende ronde wacht op papier een minder zware tegenstander. Canada, een van de gastlanden van het WK, eindigde als tweede in de groep en rekende in de vorige ronde met de nodige moeite af met Zuid-Afrika.

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Canada - Marokko

19:00
Wordt gespeeld op 4 jul. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schotland
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0

Complete Stand

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