Clubs opgelet: deze grote sterren zijn deze zomer transfervij

Een groot aantal internationale topspelers is deze zomer officieel transfervrij op de markt gekomen. Het gaat om een opvallende lijst met ervaren routiniers én voormalig supersterren die nog altijd op het hoogste niveau actief zijn of recent nog bij topclubs speelden. Voor veel van hen is de sportieve toekomst nog onduidelijk, al staat vast dat hun vertrek bij hun vorige werkgever definitief is.

Luka Modrić neemt na een eenjarig verblijf afscheid van AC Milan. De veertigjarige middenvelder kwam vorig jaar transfervrij over van Real Madrid, waar hij in dertien seizoenen uitgroeide tot een clubicoon. In Italië noteerde hij twee doelpunten en drie assists en bleef hij, ondanks een jukbeenbreuk in de slotfase van het seizoen, op hoog niveau presteren. Momenteel is de Kroatische aanvoerder actief op het WK. Naar verwachting kondigt de 198-voudig international na het toernooi zijn definitieve afscheid als profvoetballer aan, met mogelijk een toekomstige rol in een managementfunctie bij Real Madrid.

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Mohamed Salah is eveneens transfervrij en heeft Liverpool achter zich gelaten. De Egyptenaar was jarenlang het gezicht van de club en kwam in totaal tot 255 doelpunten in het shirt van de Engelse grootmacht. Zijn laatste periode op Anfield verliep echter turbulent, mede door een publiek conflict met de inmiddels vertrokken manager Arne Slot. Hoewel zijn contract nog een jaar doorliep, is de verbintenis voortijdig ontbonden. Over zijn volgende bestemming wordt volop gespeculeerd: het Turkse Fenerbahçe zou al positieve gesprekken hebben gevoerd, terwijl ook clubs uit de Amerikaanse MLS en Saudische topclubs als Al-Hilal en Al-Ahli de situatie nauwlettend volgen.

John Stones staat eveneens op de lijst met transfervrije spelers na zijn vertrek bij Manchester City. De Engelsman was onder Pep Guardiola jarenlang een vaste waarde in de succesvolle periode waarin de club meerdere landstitels en de Champions League won. Blessureproblemen speelden hem de laatste seizoenen echter steeds vaker parten, wat mogelijk heeft bijgedragen aan het aflopende contract. Concrete aanwijzingen voor een nieuwe bestemming ontbreken vooralsnog.

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Voor David Alaba komt er een einde aan zijn periode bij Real Madrid. De Oostenrijker kwam eerder transfervrij over van Bayern München en groeide in Spanje uit tot een multifunctionele verdediger. De laatste seizoenen werden echter sterk beïnvloed door zware fysieke tegenslagen, waaronder een knieblessure die hem langdurig aan de kant hield. Mede daardoor heeft de Spaanse topclub gekozen voor een herstructurering in de defensie, waardoor Alaba nu transfervrij op zoek moet naar een nieuwe uitdaging.

Vozinha is na zijn periode bij Chaves eveneens zonder contract. De doelman uit Kaapverdië maakte indruk op het afgelopen WK en stond eerder onder contract bij diverse Portugese clubs. Hij gold jarenlang als betrouwbare sluitpost in de subtop. Door zijn leeftijd is een volgende stap onzeker, al behoort een rol als mentor bij een kleinere club zeker tot de mogelijkheden.

Fabinho vertrekt bij Al-Ittihad en is transfervrij beschikbaar. De Braziliaan maakte eerder furore bij Liverpool, waar hij als controleur een sleutelrol speelde in het winnen van de Champions League en de Premier League. In Saudi-Arabië behoorde hij tot de eerste lichting Europese topspelers, maar een terugkeer naar Europa lijkt op dit moment een van de meest waarschijnlijke scenario's.

Leon Goretzka sluit zijn hoofdstuk bij Bayern München. De Duitse international speelde sinds 2018 voor de Rekordmeister en won in die periode onder meer de Champions League en meerdere Bundesliga-titels. De laatste seizoenen nam zijn rol echter af door hevige concurrentie, wat uiteindelijk heeft geleid tot zijn transfervrije vertrek.

Mauro Icardi vertrekt bij Galatasaray. De Argentijn kende in Turkije opnieuw productieve jaren als doelpuntenmaker, na eerdere periodes bij onder meer Internazionale en Paris Saint-Germain. Ondanks zijn leeftijd wordt zijn naam nog altijd gelinkt aan clubs uit Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.

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Jadon Sancho is na zijn vertrek bij Manchester United vrij om te gaan en staan waar hij wil. De Engelsman werd voor ruim 80 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund, maar wist in Engeland nooit volledig te voldoen aan de hoge verwachtingen op Old Trafford. Een terugkeer naar Duitsland of een nieuwe kans in een andere Europese topcompetitie ligt daarom voor de hand.

Dušan Vlahović neemt afscheid van Juventus en is eveneens transfervrij. De Servische spits kwam destijds voor een fors bedrag over van Fiorentina en gold lange tijd als de aanvalsleider van de Oude Dame, maar kende wisselende sportieve resultaten in Turijn. Zijn doelpunteninstinct maakt hem nog altijd een zeer gewilde naam op de transfermarkt, met onder meer FC Barcelona en AC Milan die de situatie volgen.

Paulo Dybala sluit de lijst af met een transfervrij vertrek bij AS Roma. De Argentijn staat bekend om zijn techniek en creativiteit en blijft een publiekslieveling, maar zijn loopbaan werd regelmatig gehinderd door blessures. In Rome was hij vaak beslissend op belangrijke momenten, maar een nieuw contract bleef uiteindelijk uit, waardoor hij opnieuw op zoek moet naar een nieuw avontuur.