Ongekende cijfers voor Lazio: seizoenkaartverkoop keldert met 93 (!) procent

De ruzie tussen de supporters van SS Lazio - de club van Kenneth Taylor - en clubeigenaar Claudio Lotito heeft een absoluut kookpunt bereikt. Uit onvrede over het beleid voeren de fans een grootschalige boycot, waardoor de seizoenkaartverkoop voor het komende voetbaljaar met ruim 90 procent is ingestort.

Waar de Romeinse club vorig seizoen nog 29.163 seizoenkaarten verkocht, zijn er tot eind juli minder dan 2.500 exemplaren verkocht. Een realistischer schatting ligt rond de 2.000, wat neerkomt op een daling van ongeveer 93 procent. De vrije verkoop loopt nog tot 20 augustus, waardoor het aantal nog kan oplopen.

Protestacties reiken verder dan de tribunes

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De onvrede is samengebracht onder de noemer 'Libera la Lazio', een gecoördineerde protestactie tegen Lotito. Supporters blijven niet alleen weg uit het Stadio Olimpico, maar voeren al sinds het afgelopen seizoen actie tegen de clubeigenaar. In juli gingen tienduizenden fans in Rome de straat op om het vertrek van Lotito te eisen.

Ook zijn er vanuit de supporters politieke protesten tegen Lotito, die naast eigenaar van Lazio senator is voor de centrumrechtse partij Forza Italia. Tijdens de demonstraties werd onder meer opgeroepen om niet op de partij te stemmen zolang Lotito eigenaar van de club blijft.

De eigenaar heeft vooralsnog geen enkele intentie om te vertrekken. Lotito verdedigt zijn beleid en wijst onder meer op zijn plannen voor de toekomst van Lazio, waaronder de ontwikkeling van het Stadio Flaminio. De supporters zijn echter niet overtuigd en verwijten hem een gebrek aan ambitie. Een deel van de harde kern spreekt zelfs van een 'dictatuur'.

De gespannen situatie wordt verder aangewakkerd door de sportieve malaise. Lazio eindigde vorig seizoen als negende in de Serie A en zag het nieuwe voetbaljaar direct dramatisch beginnen. Zondag werd de ploeg van de nieuwe hoofdtrainer Gennaro Gattuso in de eerste ronde van de Coppa Italia in eigen huis met 0-2 uitgeschakeld door Serie B-club Mantova.