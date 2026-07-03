Steijn onthult: twee grote namen bij Ajax wilden Bergwijn niet als aanvoerder

Toen Steven Bergwijn in augustus 2023 werd benoemd tot nieuwe aanvoerder van Ajax, lieten twee spelers intern weten het daarmee oneens te zijn. Davy Klaassen en Steven Berghuis gingen met trainer Maurice Steijn in gesprek over de kwestie, zo vertelt Steijn donderdagavond bij Vandaag Inside.
Het aanvoerderschap van Bergwijn komt ter sprake als Steijn wordt gevraagd naar de keuze van Robin van Persie vorig seizoen om zijn zoon Sem Steijn de aanvoerder te maken van Feyenoord. Die keuze kwam Van Persie gaandeweg het seizoen op veel kritiek te staan.
“Ik heb een klein beetje hetzelfde meegemaakt toen ik bij Ajax zat. Toen maakte ik Bergwijn aanvoerder. Als je dan in zo'n groep zit waarin een aantal sterkhouders weggaan en je praat daarover met bijvoorbeeld Berghuis en Klaassen, die dat eigenlijk liever niet willen, dan kom je uiteindelijk bij iemand uit die misschien wel de juiste kandidaat is, maar voor de buitenwereld misschien niet. Dat was Bergwijn in dat geval”, legt Maurice uit.
Hij snapt dan ook wel dat Van Persie uitkwam bij Sem. “Als je naar Sem kijkt in die periode bij Feyenoord toen hij kwam: hij was twee jaar topscorer geweest bij FC Twente, was de beste speler van de Eredivisie. Het was een toptransfer. Als Timber dan uiteindelijk, om wat voor reden dan ook, geen aanvoerder meer is, dan blijven er in dat geval denk ik ook niet zo heel veel andere keuzes over.”
“Of hij daar gelukkig van is geworden en of hij er beter door is gaan spelen, dat weet je achteraf natuurlijk nooit. Maar het is wel een seizoen van uitersten geweest. In september en oktober zat hij nog bij het Nederlands elftal”, stelt Maurice Steijn, die bijval krijgt van René van der Gijp. “Ze wilden het liefst een Nederlandstalige jongen hebben, dan bleven er inderdaad niet zoveel over.”
Steijn vult aan: “En als je kijkt naar de status waarmee hij die groep binnenkwam: hij was Speler van het Jaar geworden, topscorer, grote transfer. Dan kan ik me ook voorstellen dat als Timber het uiteindelijk om wat voor reden dan ook niet meer wordt, of niet meer wil zijn of niet meer mag zijn, dat weet ik niet, dat je dan bij hem uitkomt."
Volgens Johan Derksen is Sem Steijn uiteindelijk ‘slecht behandeld door Van Persie’. De trainer benoemde Timon Wellenreuther in januari tot nieuwe aanvoerder. “Ik voel me niet geroepen om daar iets over te zeggen, maar dat mag jij zeker vinden”, antwoordt Steijn.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.