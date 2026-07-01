Wilfred Genee is in onderhandeling over een overstap van Talpa naar RTL, zo valt op te maken uit de AD Media Podcast. Het contract van de Vandaag Inside-presentator bij zijn huidige werkgever loopt, net als dat van zijn vaste kompanen René van der Gijp en Johan Derksen, nog één seizoen door.

Vandaag Inside wordt sinds 2022 in het huidige format door Talpa uitgezonden op SBS6, maar voorloper Voetbal Insite begon ooit bij RTL. Tegenwoordig is het programma hét uithangbord én kijkcijferkanon van het medianetwerk van John de Mol. Over de toekomst van VI bestaat echter de nodige onzekerheid. Derksen is inmiddels 77, tegen de tijd dat zijn contract afloopt zelfs een jaartje ouder. Recent liet De Snor zich nog ontvallen dat hij op dit moment nog niet weet of hij ook na de zomer van 2027 nog verder wil met de goed bekeken talkshow.

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Hoewel een overstap van Vandaag Inside of één van de drie hoofdrolspelers naar RTL in de tijd dat Peter van der Vorst daar de scepter zwaaide als programmadirecteur uitgesloten was, waait de wind inmiddels anders nu er met Peter Lubbers een nieuwe 'VI-gezinde' zenderbaas is aangesteld. Inmiddels zou er dus daadwerkelijk met Genee onderhandeld worden. "Ik was wel verbaasd toen ik ergens las dat ze aan het onderhandelen zijn en toch in gesprek zijn", zegt AD-columniste en voormalig VI-gast Angela de Jong in de mediapodcast van haar werkgever.

"Peter van der Vorst was altijd heel stellig dat hij hen niet meer hoefde en ik zie ze ook niet heel erg voor me op RTL 4, moet ik je heel eerlijk zeggen. Het ligt er een beetje aan wat je met RTL 7 wil, want daar zou je dan heel veel geld in steken", analyseert De Jong. Vanuit Genee zou ze de overstap wel kunnen begrijpen: "Die zou voor Videoland ook nog van alles en nog wat kunnen maken, waar hij nu de kans niet echt voor krijgt bij SBS 6. Het is zo klaar als een klontje dat er voor hem veel meer mogelijkheden zijn bij Videoland."