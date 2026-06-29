Wilfred Genee weigert nog geïnterviewd te worden

Wilfred Genee interviewt als presentator jaarlijks honderden mensen, maar zelf geeft hij liever geen interviews. In het radioprogramma The Friday Move legt de presentator uit waarom hij steevast verzoeken van media afwijst.

In het programma van BNR interviewt Genee in gesprek met Jan Slagter, directeur van Omroep MAX. Slagter vertelt dat hij de presentator van Vandaag Inside had benaderd voor een interview in de televisiegids, maar nul op het rekest kreeg.

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Genee legt uit waarom hij niet graag wordt geïnterviewd. "Jij weet net zo goed als ik, Jan: als je tegenwoordig iets over jezelf vertelt, wordt het altijd uit zijn verband getrokken. Er worden andere dingen mee gedaan en er wordt een nieuw verhaal van gemaakt dat vaak niet eens in de buurt komt van wat je hebt gezegd. Dan kun je jezelf afvragen: waarom zou ik het nog doen?"

Volgens Genee heeft hij daar in het verleden slechte ervaringen mee opgedaan. "Ik heb heel veel interviews gegeven en altijd heel openhartig en veel te direct gereageerd. Daarmee heb ik ook ongelooflijk veel mensen beledigd. Op een gegeven moment dacht ik: wat schiet ik hier eigenlijk mee op? Iedereen wordt altijd boos."

Slagter vindt dat jammer. "Ik ken jou alleen via dit programma, maar ik vind juist de mens achter de presentator van Vandaag Inside interessant. Het lijkt me leuk om daar meer over te weten."

Genee ziet dat zelf anders. "Dat is helemaal niet interessant en totaal niet relevant."