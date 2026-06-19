Johan Derksen haalt uit naar Vandaag Inside-gast: 'Jij hebt nooit gevoetbald, met je ooievaarsbenen'

Tsjechië - Zuid-Afrika werd donderdagavond de tweede wedstrijd ooit met een vrouwelijke scheidsrechter op een WK voor mannen. Tori Penso leidde de wedstrijd in goede banen, nadat Stéphanie Frappart in 2022 de eerste vrouwelijke arbiter werd. Penso floot volgens de analisten van Vandaag Inside een prima wedstrijd en daar kijkt Johan Derksen ook niet van op.

Het meest opvallende besluit van Penso was het toekennen van een penalty aan Zuid-Afrika na een handsbal van Iqraam Rayners. Bargast Bas Nijuis, zelf scheidsrechter, is positief over de wedstrijdleiding. “Het ging hartstikke goed met drie dames op het veld.” De Amerikaanse Penso werd geassisteerd door landgenoten Kathryn Nesbitt en Brooke Mayo. “Ze heeft een goede wedstrijd gefloten”, vindt Nijhuis.

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Derksen is daar niet door verrast. “Het is ook niet zo raar dat die meiden het goed doen. Laten we wel zijn: het is toch geen hogeschoolkunst om een wedstrijdje te fluiten?” Presentator Wilfred Genee wijst erop dat het wel gaat om het WK, maar volgens Derksen maakt het niveau ‘geen reet uit’.

Derksen is wel te spreken over de nieuwe regels die zijn ingevoerd om tijdrekken tegen te gaan. “Dat hebben ze goed gedaan”, vindt de analist. Ook Nijhuis stelt dat de regels goed werken. “Ik vind het echt een verbetering.”

“Ik zie geen enkele reden waarom vrouwen geen goede wedstrijd kunnen fluiten”, vervolgt Derksen. “Het is wel goed meegenomen als je zelf gevoetbald hebt. Dat zie je altijd aan een scheidsrechter.” Daarna richt hij zich tot Nijhuis: “Jij hebt bijvoorbeeld niet gevoetbald. Dat zie je aan jou, met je lange ooievaarsbenen. Jij hebt van die hele lange passen.”

Nijhuis reageert verbaasd: “Ooievaarsbenen?! Nou, ze noemden mij vroeger wel Bonfire, naar het paard van Anky van Grunsven. Het klopt dat ik lange stelten heb.”