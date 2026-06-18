Vandaag Inside dwingt Johan Derksen tot maken grote uitzondering

Vandaag Inside zal volgende week eenmaal een uitzending midden in de nacht gaan maken, zo bevestigt Wilfred Genee bij Radio 538. Het zorgt ervoor dat Johan Derksen gedwongen wordt om bij hoge uitzondering in een hotel te overnachten na de uitzending. Het zou namelijk te laat zijn voor hem om helemaal terug te keren naar Grolloo.

Rondom het WK zijn Derksen, Genee en René van der Gijp twee keer per avond te zien op SBS 6 met Vandaag Inside Oranje. De precieze tijden waarop de talkshow begint, hangt weer af van het speelschema op het WK. Dit speelschema zorgt er ook voor dat de mannen van VI volgende week een uitzending midden in de nacht moeten maken.

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Het Nederlands elftal speelt zijn derde groepswedstrijd namelijk in de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 juni om 01.00 uur. In het uur voorafgaand aan de wedstrijd, dus vanaf middernacht, zal Vandaag Inside Oranje voor de tweede keer die avond op tv zijn. Genee laat bij 538 weten op te kijken tegen die uitzending. “We gaan eerst op donderdag van acht tot negen een uitzending doen en daarna moeten we tot twaalf uur wachten. Maar als je ziet hoe die man (Johan Derksen, red.) soms wegzakt… Ikzelf trouwens ook. Maar dan zie je Johan en René wegzakken op de bank en dan moeten ze weer, dan schrikken ze wakker en gaan ze weer. Maar die is wel heel extreem.”

Normaal gesproken keert Derksen na afloop van de uitzendingen van Vandaag Inside weer terug naar Grolloo, ruim twee uur rijden vanaf Hilversum. Doet hij dat ook als de laatste uitzending van de avond pas om 01.00 uur klaar is? “Hij zei dat hij volgende week een hotel gaat pakken. We blijven ook in de studio zitten met het publiek, we moeten die wedstrijd kijken.” Het drietal kan daardoor pas rond 03.00 vertrekken uit de studio.