Johan Derksen tegen Cody Gakpo: 'Je moet je bek houden'

Johan Derksen heeft zich donderdagavond opvallend kritisch uitgelaten over . De analist van Vandaag Inside richtte zich met harde woorden tot de aanvaller van Oranje na uitspraken die hij eerder deze week zou hebben gedaan over bondscoach Ronald Koeman.

Derksen stuitte donderdag op een interview van Gakpo in de Nederlandse media. De Oranje-international blikte daarin vanuit Kansas City vooruit op de wedstrijd tegen Zweden. Een specifiek antwoord van de aanvaller schoot bij de analist echter volledig in het verkeerde keelgat.

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"Koeman heeft die wedstrijd tegen Japan verloren met die waanzinnige wissel die nergens op sloeg", steekt Derksen van wal in Vandaag Inside. "En dan zegt Gakpo: als spelersgroep waren we het roerend eens met de wissels van de trainer. Dan moet je je bek houden."

Ook René van der Gijp kon zich niet vinden in de woorden van de Oranje-international. "Zeg dan niks. Je kan niet zeggen dat je het hier als spelersgroep mee eens bent. Dat is gewoon niet waar", aldus de oud-voetballer.

Volgens Derksen zou het juist normaal moeten zijn als spelers zich uitspreken wanneer zij het niet eens zijn met een beslissing van de bondscoach. "Iemand als een aanvoerder kan toch gewoon een keer zeggen dat ze het volkomen oneens waren met de trainer?"