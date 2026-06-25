Nieuwe Vandaag Inside-rel dreigt: Derksen en Genee botsen uit het niets frontaal

De gemoederen liepen donderdagavond plotseling hoog op tijdens de vroege uitzending van Vandaag Inside Oranje. Na een seksuele grap van Johan Derksen greep Wilfred Genee in, maar daar was De Snor niet van gediend. Volgens Genee spelen er bij Derksen op de achtergrond meer irritaties, waardoor een nieuwe Vandaag Inside-rel niet uitgesloten is.

In de uitzending ging het over (a)seksualiteit. Derksen sprak over een vriend van vroeger die goed lag bij de vrouwen, maar nooit zin had in intimiteit. Daar begreep hij weinig van. "Als ze met mij gaan, dan zijn ze aan de beurt", zegt Derksen, waarop presentator Genee ingrijpt: "Johan, je bent 77. Doe nou eens een tandje minder man."

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Derksen reageert fel. "Hypocriete opmerking. Nare opmerking. Slaat nergens op. Jij bepaalt niet waar ik over praat. Het heeft niets met leeftijd te maken. Mag ik omdat ik 77 ben een x aantal onderwerpen niet meer bespreken?"

Genee legt uit: "Het gaat mij erom: als je op je 77e roept dat je ze allemaal een beurt geeft, dat het wel overmoedig lijkt." Derksen verduidelijkt dat hij het over 'veertig jaar geleden' heeft. "Je moet niet bijdehand gaan doen tegen mij." Genee wil weten wat er dan gebeurt. Derksen waarschuwt: "Nou, je weet hoe ik over je denk. Dan krijg je een keer een draai om je oren van mij."

"Hoe dan? Daar kom je wel achter", verzekert Derksen. "Je zit weer te sarren en het heilige boontje te spelen. Zo van: even voor Nederland Derksen tot de orde roepen, hij is 77, moet niks over seks zeggen. Daar hou ik niet van. We maken met elkaar een programma en dan moet je elkaar gewoon uit laten spreken."

Genee denkt dat er iets anders speelt. "Volgens mij was het gewoon een geintje, Johan, en zitten jou hele andere dingen dwars, dus gaat het hier helemaal niet over." Derksen dat hij het 'geen leuk grapje' vond. Genee antwoordt door te zeggen dat Derksen ook weleens minder leuke grapjes maakt. "Nee, maar jij maakt nooit een leuk geintje", aldus Derksen.

Bargast Shelly Sterk probeert de gemoederen te bedaren. “Misschien ben je toch vrouwelijker dan je dacht, en heb je toch geen humor”, haakt ze in, richting Genee. Ze refereert aan het begin van de uitzending, toen ze hardop uitlegde waarom ze vindt dat vrouwen geen humor hebben.

Om deze opmerking krijgt de Formule 1-kenner flinke complimenten van mediakenner Victor Vlam. “Shelly Sterk heeft zichzelf verzekerd van meer uitnodigingen bij Vandaag Inside. Na flinke irritatie tussen Johan en Wilfred, doorbreekt zij de spanning die om te snijden was met een handige opmerking”, schrijft de gecancelde gast op X.