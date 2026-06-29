Johan Derksen heeft zich in zijn podcast Groeten uit Grolloo opgewonden over zijn botsing met Wilfred Genee tijdens Vandaag Inside. De oud-voetballer vindt dat de presentator zijn functioneren in twijfel trok en spreekt van ‘pure leeftijdsdiscriminatie’. Als zijn leeftijd een probleem is, vindt Derksen het geen probleem per direct op te stappen.

Derksen en Genee botsten donderdagavond uit het niets frontaal aan tafel bij VI. De Snor maakte een opmerking over seks, waarna Genee aanhaalde dat Derksen 77 is en het allemaal wel wat minder kan. Vervolgens ontstond er een felle woordenwisseling tussen beide mannen, waarna bargast Shelly Sterk de situatie wist te sussen met een gevatte opmerking.

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In Groeten uit Grolloo krijgt Derksen de vraag hoe hij terugkijkt op zijn aanvaring met Genee. “Ik was heel pissig”, begint de televisiepersoonlijkheid. “Dat is niet goed om voor de tv te uiten, maar aan de andere kant is dat de charme van het programma. Maar Wilfred zei op een gegeven moment: een man van 77 moet niet over seks praten op tv. Ik vind dat hij daarmee zei dat ik ongeschikt ben voor deze talkshow”, concludeert Derksen. “Iemand die aan een talkshowtafel zit, moet overal over mee kunnen praten.”

De Snor snapt niet waarom Genee vindt dat hij op zijn 77ste niet meer over seks mag praten. “Dat staat nergens, er zijn geen regels voor”, foetert hij. Derksen denkt dat het een sentiment is vanuit ‘de wokefamilie’ en een groep columnisten die VI ‘onderuit willen halen’. “Die komen dan met een verhaal dat ik als een demente, oude gek zit te raaskallen. Dat vind ik prima, de columnisten en de wokefamilie mogen alles vinden. Maar als je eigen presentator constateert dat je ongeschikt bent voor deze talkshow… Dan ben ik pissig en moet Talpa me eruit gooien.”

Derksen benadrukt dat hij van mening is dat iemand die aan de talkshowtafel zit overal over mee mag praten. “En Wilfred vergat in zijn enthousiasme dat hij de man is die de onderwerpen aansnijdt”, verlegt de oud-voetballer de blaam. “Goedele Liekens zat bij ons en die maakt een studie van het begrip ‘beffen’. Wilfred bracht dat, want Wilfred houdt van spraakmakende onderwerpen. Ik ben daar serieus op ingegaan en heb daar als ervaringsdeskundige wat over gezegd.”

'Genee draait na uitspraak Nijkamp'

Een dag na het optreden van Liekens was mediakenner Tina Nijkamp te gast in de uitzending en zij gaf aan het geen verstandig onderwerp te vinden in verband met de kijkcijfers. “Toen ging Wilfred ook een beetje draaien. Wilfred is de beste presentator van Nederland, maar hij moet niet mensen uit zijn eigen show neerzetten als mensen die niet functioneren en dan mijn leeftijd van 77 als argument aanvoeren. Ze weten dat ik 77 ben. Als dat een probleem is voor het programma of voor de mensen aan tafel, moeten ze het zeggen. Dan ben ik vandaag nog weg! Anders heb ik alleen met John de Mol te maken.”

Volgens Derksen is de opmerking van Genee ‘pure leeftijdsdiscriminatie’. “Tot welke leeftijd mag ik wel over seks praten? En zijn er nog meer onderwerpen waar ik als 77-jarige niet over mag praten? Ik denk dat ik de meeste levenservaring heb, dus ik praat overal over. En eerlijk gezegd bepaal ik zelf waar ik over praat.”

Derksen en Genee spreken ruzie niet uit

Gaan Derksen en Genee hun ruzie onderling uitspreken? “Met Wilfred valt nauwelijks te praten”, aldus de opiniemaker. “Wilfred vindt dat hij in zijn recht staat en als je dan een gesprek met hem hebt, zit hij op zijn telefoontje. Ik vraag me altijd af of hij echt geïnteresseerd is”, oordeelt Derksen. Het is een hele goede presentator, maar voor de rest heb ik niets met Wilfred”, maakt hij duidelijk.