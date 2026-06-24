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Johan Derksen wil grote naam nooit meer in Oranje zien spelen

24 juni 2026, 09:46
Johan Derksen
Foto: © Vandaag Inside
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Johan Derksen heeft hard uitgehaald naar Memphis Depay. De analist vindt dat de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal geen enkele toekomst meer heeft bij Oranje en ziet zelfs Wout Weghorst als een betere optie.

Dat stelt Derksen dinsdagavond in het programma Vandaag Inside Oranje. De analist heeft zich in het verleden al vaker kritisch uitgelaten over de prestaties van Memphis, maar schrijft de topscorer aller tijden van Oranje nu volledig af.

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"Ik vind Depay volledig passé", zegt Derksen in het televisieprogramma. De analist hoopt dan ook dat Memphis, die momenteel wisselspeler is bij Oranje, geen minuut meer maakt. "Ik zou nu de voorkeur geven aan Brian Brobbey en aan Wout Weghorst. Als Weghorst erin komt, doet hij altijd één ding en dat is zijn stinkende best. Er gebeurt altijd wat, maar je zit je wel een beetje te generen dat zo'n hijgend hert in het Nederlands elftal speelt."

Wie Derksen niet noemt, is Donyell Malen. De 77-jarige analist heeft weinig vertrouwen in de aanvaller van AS Roma. "Malen heeft het niet. Die teleurgestelde, treurige houding en het laten hangen van zijn schouders, dat is niet goed. Als je een topsporter bent, moet je met teleurstellingen om kunnen gaan."

Vind jij dat Memphis Depay nog een toekomst heeft bij Oranje?

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evanzet
91 Reacties
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825 Likes
evanzet
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Ik wil Johan Derksen nooit meer ergens op de televisie zien.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

evanzet
91 Reacties
1.120 Dagen lid
825 Likes
evanzet
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik wil Johan Derksen nooit meer ergens op de televisie zien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Tunesië - Nederland

01:00
Wordt gespeeld op 26 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Corinthians
4
0
2025
Corinthians
23
6
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
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Nederland
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4
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