Johan Derksen wil grote naam nooit meer in Oranje zien spelen

Johan Derksen heeft hard uitgehaald naar . De analist vindt dat de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal geen enkele toekomst meer heeft bij Oranje en ziet zelfs als een betere optie.

Dat stelt Derksen dinsdagavond in het programma Vandaag Inside Oranje. De analist heeft zich in het verleden al vaker kritisch uitgelaten over de prestaties van Memphis, maar schrijft de topscorer aller tijden van Oranje nu volledig af.

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"Ik vind Depay volledig passé", zegt Derksen in het televisieprogramma. De analist hoopt dan ook dat Memphis, die momenteel wisselspeler is bij Oranje, geen minuut meer maakt. "Ik zou nu de voorkeur geven aan Brian Brobbey en aan Wout Weghorst. Als Weghorst erin komt, doet hij altijd één ding en dat is zijn stinkende best. Er gebeurt altijd wat, maar je zit je wel een beetje te generen dat zo'n hijgend hert in het Nederlands elftal speelt."

Wie Derksen niet noemt, is Donyell Malen. De 77-jarige analist heeft weinig vertrouwen in de aanvaller van AS Roma. "Malen heeft het niet. Die teleurgestelde, treurige houding en het laten hangen van zijn schouders, dat is niet goed. Als je een topsporter bent, moet je met teleurstellingen om kunnen gaan."