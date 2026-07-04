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Ajax zonder Dolberg in eerste oefenduel: geruchten wakkeren aan

4 juli 2026, 16:27
Kasper Dolberg
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Kasper Dolberg zit zaterdag niet bij de selectie van Ajax voor het oefenduel met Panathinaikos. De officiële lezing van de Amsterdammers is dat de Deen geblesseerd is, maar de spits zou vrijdag op Schiphol zijn gespot.

Ajax speelt zaterdagmiddag zijn eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bij zijn officieuze debuut als hoofdtrainer van de Amsterdammers heeft Míchel vooral in de punt van de aanval amper wat te kiezen. Wout Weghorst vertrok transfervrij naar FC Twente, terwijl ook Dolberg tegen Panathinaikos niet bij de selectie zit. Daardoor heeft Don-Angelo Konadu een basisplaats.

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Er worden verschillende oorzaken achter het ontbreken van Dolberg genoemd. “Bij Ajax zal tegen Panathinaikos Kasper Dolberg ontbreken”, schrijft clubwatcher Mike Verweij op X. “De Deen is geblesseerd en zorgt na het vertrek van Wout Weghorst voor een spitsenprobleem.” Ajax Life geeft aan navraag te hebben gedaan bij de club, waar uit naar voren kwam dat Dolberg deze week nog niet genoeg heeft kunnen trainen om mee te doen. Ook Caio Henrique en Oliver Edvardsen ontbreken om die reden.

De absentie van Dolberg zou echter ook te maken kunnen hebben met een transfer. De spits wordt gelinkt aan een overstap naar FC Midtjylland, dat hem graag wil verleiden de overstap te maken naar zijn geboorteland. Volgens WFCGRONINGEN werd Dolberg vrijdag nog gespot op Schiphol, waarbij het account benadrukt niet te weten waarom de aanvaller op het vliegveld was. “Best opvallend dat Kasper Dolberg geblesseerd is. Of dat klopt, moet nog blijken”, klinkt het.

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Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
24
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

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