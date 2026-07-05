De KBVB komt met een eerste reactie op het feit dat , de spits van de Verenigde Staten, tóch speelgerechtigd is voor de achtste finale van het WK. De voetbalbond van België schrijft 'verbijsterd' te zijn door het besluit van de FIFA en beraadt zich op de te nemen stappen.

Balogun kreeg in de zestiende finale tegen Bosnië-Herzegovina een directe rode kaart en zou daarom automatisch een schorsing van één duel aan zijn broek krijgen. Zondagavond werd echter duidelijk dat de FIFA heeft besloten om de schorsing van de Amerikaanse topscorer 'op te schorten', waardoor hij tóch in actie mag komen tegen De Rode Duivels. Inmiddels claimt journalist Ben Jacobs dat aan het opvallende besluit van de wereldvoetbalbond een telefoontje vanuit het Witte Huis vooraf is gegaan, al wordt dat door bronnen binnen de FIFA ontkend.

Artikel gaat verder onder video

Op TikTok komt de Belgische voetbalbond KBVB nu met een eerste reactie op het besluit. De bond schrijft 'verbijsterd' te zijn dat Balogun tóch speelgerechtigd is voor het treffen in Seattle. "De FIFA baseert haar besluit op artikel 27 van het Disciplinair Reglement. Deze bepaling stelt dat de tuchtcommissie van de FIFA kan besluiten de tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde disciplinaire sanctie op te schorten. Artikel 66.4 van hetzelfde reglement bepaalt echter duidelijk dat een rode kaart automatisch resulteert in een schorsing voor de volgende wedstrijd van het team, zoals het geval is geweest voor alle voorgaande rode kaarten tijdens dit WK", zo valt te lezen.

De KBVB vervolgt: "Bovendien, en ongeacht het bovenstaande, is de beslissing in directe tegenspraak met de bepalingen van het wedstrijdreglement van het FIFA Wereldkampioenschap 2026, zoals vastgelegd in artikel 10.5: Als een speler of teamfunctionaris wordt weggestuurd als gevolg van een directe of indirecte rode kaart (tweede waarschuwing), wordt hij automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd van zijn team. Daarnaast kunnen verdere sancties worden opgelegd."

De Belgen wijzen erop dat bovenstaande in mei van dit jaar ook 'expliciet' door de FIFA is bevestigd in een schrijven dat aan alle deelnemende landen is gestuurd. Later zou die boodschap ook tijdens een vergadering van de wedstrijdcoördinatie nog eens zijn herhaald. De KBVB beraadt zich nu op tegenmaatregelen: "Om de rechtmatige rechten van alle deelnemende teams te waarborgen en de fundamentele principes van fair play in onze sport te beschermen, zowel tijdens dit FIFA Wereldkampioenschap als tijdens toekomstige edities van het toernooi, onderzoekt de KBVB alle mogelijke opties", besluit men de verklaring.