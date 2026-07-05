(31) heeft een kleine twee maanden na het uitzitten van zijn celstraf een nieuwe club gevonden. De middenvelder is zondag gepresenteerd als de nieuwe nummer 10 van het Zuid-Afrikaanse Cape Town City FC, waar de Nederlandse trainer Andries Ulderink aan het roer staat.

Vloet werd in april 2023 veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. De middenvelder veroorzaakte eind 2021 een ongeval op de A4 bij Hoofddorp. Daarbij kwam de vierjarige Gio Roos om het leven. Zijn toenmalige werkgever Heracles Almelo besloot uiteindelijk zijn doorlopende contract te ontbinden, waarna Vloet in Kazachstan aan de slag ging. De voetballer ging in eerste instantie in hoger beroep tegen zijn straf, maar trok dit in de zomer van 2024 in. In september van dat jaar ging hij de gevangenis in.

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In mei van dit jaar meldde Vloet op social media dat hij was vrijgekokmen. "Weer onder mijn eigen mensen", schreef hij destijds op Instagram. "De afgelopen jaren zijn een stille leermeester geweest. Groei komt zelden vanzelf, maar het komt wel. Ik ben ontzettend dankbaar voor degenen die me al die tijd trouw zijn gebleven", aldus Vloet.

Inmiddels is duidelijk dat Vloet komend seizoen weer als profvoetballer aan de slag gaat. De zoon van voormalig Eredivisietrainer Wiljan Vloet heeft een eenjarig contract getekend bij Cape Town City FC, waar trainer Ulderink vorige maand werd gepresenteerd als opvolger van Jan Vreman. In de verbintenis is een optie voor een tweede jaar opgenomen. Bij de Zuid-Afrikaanse club wordt Vloet ploeggenoot van doelman Mickey van der Hart, die in Nederland onder meer voor PEC Zwolle en sc Heerenveen uitkwam.