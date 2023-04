Voormalig Heraclied Rai Vloet moet 2,5 jaar de gevangenis in voor veroorzaken dodelijk ongeval

Voormalig Heracles Almelo-speler Rai Vloet is maandag in de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Vloet veroorzaakte eind 2021 een ongeval op de A4 bij Hoofddorp waarbij een vierjarig kind om het leven kwam.

Vloet speelde in het seizoen 2021/2022 voor Heracles Almelo toen hij in november 2021 in het nieuws kwam nadat hij op de A4 bij Hoofddorp een dodelijk ongeval had veroorzaakt. Vloet was maandag zelf niet van de partij in de rechtbank, waar dus een celstraf van 2,5 jaar tegen hem is geëist. De straf is lager dan was geëist. Het Openbaar Ministerie had Vloet voor 3,5 jaar willen opsluiten. Volgens de officier van justitie werd Vloet na de crash met ‘bloeddoorlopen ogen en ruikend naar alcohol aangetroffen', schrijft het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

De oud-speler van naast Heracles Almelo ook onder meer PSV, SC Cambuur en NAC Breda wordt tevens kwalijk genomen dat hij na de crash in eerste instantie loog over wie de bestuurder was en of hij überhaupt had gedronken. Volgens de officier van justitie reed Vloet rond de 203 kilometer per uur. In de uitspraak valt te lezen dat 'de snelheid van de witte Golf in de vijf seconden voorafgaand aan de botsing toenam van 187 kilometer per uur tot 193 kilometer per uur en dat de verdachte zonder te remmen met een snelheid van 193 kilometer per uur tegen de grijze Volkswagen van de familie is aangereden'. Daarbij kwam Gio om het leven.

Avonturen in Kazachstan en Rusland

Vloet kwam na het ongeluk nog één keer in actie voor Heracles Almelo. Dat was op 15 januari 2022, bijna twee maanden later. Vloet deed toen 25 minuten mee in de uitwedstrijd tegen NEC. Hij werd nadien disciplinair geschorst door Heracles Almelo, dat hem in maart van dat jaar liet vertrekken naar FC Astana. Die club verruilde Vloet in september vorig jaar voor het Russische Oeral. Daarvoor kwam hij tot op heden vijftien keer in actie. Hij scoorde vijf keer.