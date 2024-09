Hoger beroep ingetrokken: gevangenisstraf voor Rai Vloet blijft staan

kan een oproep voor het uitzitten van zijn gevangenisstraf verwachten. Vorig jaar werd bekend dat de voormalige voetballer van onder meer Heracles Almelo in beroep ging tegen de celstraf die hij kreeg voor het veroorzaken van een dodelijk auto-ongeluk, maar het Algemeen Dagblad meldt maandagmorgen dat het hoger beroep door zowel Vloet zelf als het Openbaar Ministerie is ingetrokken. Vloet werd in april vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar.

Vloet veroorzaakte eind 2021 een ongeval op de A4 bij Hoofddorp waarbij de vierjarige Gio Roos om het leven kwam. De oud-speler van onder meer Heracles Almelo wordt tevens kwalijk genomen dat hij na de crash in eerste instantie loog over wie de bestuurder was en of hij überhaupt had gedronken. Volgens de officier van justitie reed Vloet rond de 203 kilometer per uur.

Artikel gaat verder onder video

In de uitspraak viel te lezen dat ‘de snelheid van de witte Golf in de vijf seconden voorafgaand aan de botsing toenam van 187 kilometer per uur tot 193 kilometer per uur en dat de verdachte zonder te remmen met een snelheid van 193 kilometer per uur tegen de grijze Volkswagen van de familie is aangereden’. Vloet werd in april vorig jaar veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Daarmee viel het vonnis lager uit dan de strafeis van 3,5 jaar. Het Openbaar Ministerie had naar aanleiding daarvan al hoger beroep ingediend, niet lang daarna deed Vloet dat dus ook.

“Het gerechtshof in Amsterdam meldt dat de zaak door beide partijen is ingetrokken. Vloet deed dat al 3 september”, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Het Openbaar Ministerie besloot daarop ook het hoger beroep in te trekken. Vloet was gedurende zijn loopbaan in Nederland naast Heracles Almelo ook actief voor onder meer PSV, SC Cambuur en NAC Breda. Vloet vertrok begin 2022 uit Almelo en tekende een contract bij FC Astana in Kazachstan. Die club verruilde hij een paar maanden later voor het Russische Oeral. Dat degradeerde vorig seizoen, waardoor het contract met Vloet werd opgezegd.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp krijgt tik op de vingers en laat niets meer van zich horen

René van der Gijp heeft achter de schermen een tik op de vingers gekregen.