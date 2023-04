Rai Vloet vreest doemscenario op maandag en tekent beroep aan

Rai Vloet gaat in beroep tegen de celstraf die hij kreeg voor het veroorzaken van een dodelijk auto-ongeluk. Eerder deze maand werd Vloet veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. Het Openbaar Ministerie besloot al in hoger beroep te gaan, nadat het vonnis lager uitviel dan de strafeis van 3,5 jaar, en nu tekent ook Vloet beroep aan.

Beide partijen hebben tot en met maandag de tijd om beroep aan te tekenen en kunnen dat ook nog intrekken tot en met die dag. "En als zij het intrekken op het laatste moment en wij hebben niks ingediend, dan is de straf ineens onherroepelijk", zegt Erik Thomas, de advocaat van Vloet, tegen het Algemeen Dagblad. "Daarom zullen wij nu ook hoger beroep aantekenen."

Vloet veroorzaakte eind 2021 een ongeval op de A4 bij Hoofddorp waarbij de vierjarige Gio Roos om het leven kwam. De oud-speler van onder meer Heracles Almelo wordt tevens kwalijk genomen dat hij na de crash in eerste instantie loog over wie de bestuurder was en of hij überhaupt had gedronken. Volgens de officier van justitie reed Vloet rond de 203 kilometer per uur.

In de uitspraak viel te lezen dat 'de snelheid van de witte Golf in de vijf seconden voorafgaand aan de botsing toenam van 187 kilometer per uur tot 193 kilometer per uur en dat de verdachte zonder te remmen met een snelheid van 193 kilometer per uur tegen de grijze Volkswagen van de familie is aangereden'. Vloet speelt momenteel voor het Russische FC Ural.