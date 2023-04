Nabestaanden Gio Roos (4) teleurgesteld over straf Rai Vloet: 'Oprechtheid niet zo ervaren'

De nabestaanden van de doodgereden Gio Roos (4) hebben teleurgesteld gereageerd op de straf die Rai Vloet opgelegd heeft gekregen. De 27-jarige middenvelder werd deze maandag veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in november 2021. Het Openbaar Minsterie had een gevangenisstraf van 3,5 jaar geëist.

"Het is pijnlijk. De rechter spreekt van oprecht berouw bij Vloet. De nabestaanden hebben die oprechtheid niet zo ervaren. Vloet heeft ze op de zitting niet eens in de ogen gekeken", aldus de advocate van de nabestaanden na het horen van de uitspraak tegen het ANP. De strafverlaging van één jaar wordt door de nabestaanden als 'erg fors' beschouwd. "De rechtbank spreekt van roekeloosheid, de zwaarste vorm van schuld. Dan had ze de strafeis van het OM moeten omarmen."

Vloet hoorde het vonnis aan via de telefoon. "Ook bij hem moet het even binnenkomen. We gaan er nog rustig over praten. Ik kan nog niet zeggen of we in hoger beroep gaan. Vloet is best wel in een negatief daglicht gesteld. De teneur was dat het hem allemaal weinig zou doen, maar uit de lagere straf valt op te maken dat de rechtbank het heeft gewaardeerd dat hij tijdens de zitting oprecht berouw toonde", aldus de advocaat van de oud-speler van onder meer Heracles Almelo.

Waar Vloet twee weken geleden wel aanwezig was bij de strafzitting, ontbrak hij bij de uitspraak van maandag. "Dat is op zich niet ongewoon. Wat meespeelt is dat hij voetbalt in Rusland en zijn club moet wel toestemming geven”, aldus de advocaat. “Op enig moment zal Vloet een uitnodiging krijgen om zijn straf uit te zitten. Welke straf dat ook is, dan zal hij daar gehoor aan geven."