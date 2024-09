Harde kern Heracles Almelo komt met keiharde boodschap voor Rai Vloet

De harde kern van Heracles Almelo heeft zich zondagavond in de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen Almere City in duidelijke bewoordingen uitgesproken tegen . De voormalig voetballer van onder meer Heracles Almelo werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar vanwege het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Vloet gaf eerder deze week een uitgebreid interview in het Algemeen Dagblad, maar supporters van zijn oude club vinden dat hij moet ‘zitten en zwijgen’.

Vloet stond in het verleden onder contract bij onder meer PSV en NAC Breda, alvorens hij in de zomer van 2020 transfervrij de overstap maakte van Excelsior naar Heracles. Hij groeide in Almelo uit tot een belangrijke speler, maar kwam niet heel lang na zijn komst om een verschrikkelijke reden in het nieuws. Vloet veroorzaakte eind 2021 een ongeval op de A4 bij Hoofdorp waarbij de vierjarige Gio Roos om het leven kwam. De oud-speler van Heracles wordt tevens kwalijk genomen dat hij na de crash in eerste instantie loog over wie de bestuurder was en of hij überhaupt had gedronken. Volgens de officier van justitie reed Vloet rond de 203 kilometer per uur.

Vloet trekt hoger beroep in

Vloet werd in april vorig jaar veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Daarmee viel het vonnis lager uit dan de strafeis van 3,5 jaar. Vloet besloot desondanks in hoger beroep te gaan. Het Openbaar Ministerie had naar aanleiding van het lager uitvallen van de straf al hoger beroep ingediend, niet lang daarna deed Vloet dat ook. Onlangs besloten zowel het Openbaar Ministerie als Vloet hun hoger beroep in te trekken. Dit betekent dat Vloet een oproep voor het uitzitten van zijn gevangenisstraf kan verwachten. Hij liet zich eerst in gesprek met het Algemeen Dagblad nog uit over de afgelopen periode. Vloet accepteert zijn straf, maar wil duidelijk maken dat hij ‘geen monster’ is.

Duidelijke boodschap gericht aan Vloet

De harde kern van Heracles Almelo heeft daar geen boodschap aan en liet dat zondagavond in de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen Almere City duidelijk blijken. Na een klein kwartier rolde het achter het doel meerdere spandoeken uit. “Moordenaar Rai Vloet, zwijgen en zitten is alles wat jij moet!! #tyfushond”, viel daarop te lezen. Een duidelijke boodschap dus aan het adres van de voormalige voetballer, die gedurende zijn loopbaan 48 wedstrijden speelde voor Heracles en daarin goed was voor 22 doelpunten en 7 assists.