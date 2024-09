Vloet laat voor het eerst van zich horen: ‘Ik heb een onvergeeflijke fout gemaakt, maar ik ben geen monster’

Rai Vloet heeft zich lang stilgehouden, nadat hij in november een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte waarbij de vierjarige Gio overleed, maar doet nu zijn verhaal. Doordat het hoger beroep van de voormalig Heracles Almelo-speler is ingetrokken is zijn celstraf van dertig maanden onherroepelijk.

“Tijdens de strafzaak heb ik bewust mijn mond gehouden. Ik wilde voorkomen dat mensen zouden denken dat ik mezelf wilde redden. Dat moet nooit de intentie van een interview zijn”, aldus Vloet, die opgelucht is omdat hij zijn verhaal kan doen, in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij is van mening dat er een verkeerd beeld van hem is ontstaan. “,Ja, ik ben veroordeeld. Terecht ook. Daarom accepteer ik ook mijn straf. Maar ik ben geen monster.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wormuth over de zaak Vloet: 'Achteraf gezien was het een fout'

Vloet weet hoe de wereld in elkaar steekt en snapt dat mensen wel zo denken. “Maar wat ze niet mogen vergeten: ik ben ook mens. Voor anderen misschien niet, maar ik ben het wel. Ik ben een mens die dit ook niet heeft gewild. Maar een onvergeeflijke fout heeft gemaakt”, vervolgt hij schuldbewust.

Het AD tekent op dat de 29-jarige Vloet inmiddels ‘weer een beetje’ kan lachen, maar dat wil hij nuanceren. “Dat betekent niet dat ik geen pijn en verdriet voel. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan het ongeluk denk. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Maar je moet ook door. Je kan daarmee niet wachten tot de dag dat je uit de gevangenis komt.”

LEES OOK: Wormuth laat Vloet niet vallen: 'Ook wanneer hij in de gevangenis komt, dan zoek ik hem op'

Volgens Vloet waren de afgelopen drie jaar de zwaarste jaren uit zijn leven. “Het ongeluk, de gevolgen. Dat Gio is overleden. Dat staat bovenaan en draag ik voor de rest van mijn leven mee. Verder heb ik mijn carrière verkloot, heb ik de mensen om me heen, onder wie mijn ouders en mijn zusjes, meegesleurd in dit proces. Dat doet veel pijn”, vertelt Vloet.

Vloet weerspreekt uitlatingen Heracles Almelo

Vloet heeft zich ook verbaasd over de uitlatingen van Heracles, nadat de club besloot hem op non-actief te zetten. Algemeen directeur en toenmalig technisch directeur Tim Gillissen zeiden dat ze niet anders konden omdat Vloet zou hebben verzwegen dat hij te veel op had en te hard had gereden. Dit is niet waar, zo stelt hij.

Tijdens ons eerste gesprek in Zeist, zo’n twee weken na het ongeluk, waar niet alleen mijn toenmalige advocaat bij was, maar ook mijn beste vriend, hebben we meteen alles op tafel gegooid. Dat was nadat we op verhoor waren geweest.”, aldus Vloet, die een terugkeer als voetballer niet uitsluit. “Daarvoor ben ik afhankelijk van anderen. Iemand moet me die tweede kans geven. Ik wil niet op deze manier afscheid nemen van het voetbal.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noodklok geluid: 'Niveau Eredivisie gaat alleen maar achteruit'

Jeroen Grueter ziet het niveau van de Eredivisie alleen maar achteruitgaan.