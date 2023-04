Wormuth over de zaak Vloet: 'Achteraf gezien was het een fout'

Frank Wormuth heeft toegegeven dat hij Rai Vloet veel te snel weer heeft laten spelen. De oefenmeester van destijds Heracles Almelo liet de middenvelder tegen NEC kort na het ongeluk dat hij veroorzaakte invallen, maar had dat achteraf niet moeten doen.

Bij ESPN werd Wormuth geconfronteerd met de ontwikkelingen rondom Vloet en was eerst even kort stil, dat leek vanwege zijn emoties. “Ik kan niet altijd maar vragen over Rai Vloet. Ik heb zelf drie kinderen verloren. Ik kan voelen wat die mensen denken en voelen”, begon de Duitser zijn relaas bij Goedemorgen Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Terugkijkend had hij destijds een andere keuze moeten maken. “Achteraf gezien was het een fout, ja. Nu komt er informatie van heel veel verschillende kanten.” Toch handelde Wormuth naar eigen zeggen op dat moment wel goed. “Een buitenstaander kent het verhaal niet. Die weet niet wat wij doorgemaakt hebben. Achteraf was het verkeerd, ja. Maar op dat moment was het zo om hem te laten spelen. Maar ja, dat was te snel.”

Dat Wormuth nog altijd achter Vloet staat, heeft flink wat stof doen opwaaien. Vooral omdat Vloet in eerste instantie ook loog tegen Wormuth over dat hij niet te hard gereden en zonder alcohol op zou hebben gereden. “Dat verwijt ik hem. Maar hij was ook in paniek. Mensen doen gekke dingen in die situatie”, zei Wormuth, voor wie de situatie niet veranderd is. “Het is gebeurd. Hij krijgt zijn straf. Maar ik heb een goede band met hem gehad, dan bezoek ik hem ook in de gevangenis, ja. Meer kan ik niet doen. Ik laat hem vallen.”

Lees ook: Nabestaanden Gio Roos (4) teleurgesteld over straf Rai Vloet: 'Oprechtheid niet zo ervaren'

Wel was het voor Wormuth duidelijk zijn meest donkere periode in zijn voetballeven. “Als voetbalcoach, ja. Zoals ik zei: ik ben drie kinderen verloren die nog in de buik van de moeder. Mijn zoon kampt met een depressie. En dan zie je deze jongen. Dan kan ik hem niet laten vallen in het verhaal en in de situatie. Maar qua voetbal was dat wel de ergste situatie”, zei een eerlijke Wormuth desgevraagd.