Wormuth laat Vloet niet vallen: 'Ook wanneer hij in de gevangenis komt, dan zoek ik hem op'

Frank Wormuth laat Rai Vloet niet vallen. De 62-jarige trainer staat nog altijd open voor contact met de middenvelder die afgelopen maandag werd veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar voor het veroorzaken van het dodelijke ongeluk in november 2021 waarbij een Gio Roos (4) om het leven kwam. Mocht Vloet daadwerkelijk in de gevangenis belanden, dan is Wormuth bereid hem op te zoeken.

Wormuth was bij Heracles Almelo de trainer van Vloet toen de middenvelder anderhalf jaar geleden het dodelijke ongeluk veroorzaakte. "Ik had een bijzondere band met Rai. Nog steeds, als je het aan mij vraagt. Hij was de speler die bij ons het verschil maakte, zoals jongens als Brandley Kuwas, Robin Pröpper en Cyriel Dessers dat in mijn eerste periode deden. Zeker in zijn eerste seizoen was hij fantastisch. In zijn tweede jaar vond ik dat hij meer kon doen. Boven in de top is de wind sterker, moet je meer je best doen om daar te blijven, zei ik. "Ja, trainer, komt goed", zei hij. En toen gebeurde het… verschrikkelijk", vertelt de Duitse oefenmeester in een interview met Voetbal International.

Na de tragische gebeurtenis zocht Wormuth zijn pupil op, nog in de veronderstelling dat Vloet niet met alcohol op achter het stuur was gekropen. "Hij zat in een klein kamertje bij zijn moeder thuis. Ik dacht: Als hij hier een half jaar zit, gaat-ie kapot. Het deed me denken aan mijn eigen zoon, die aan depressies lijdt. Ik wilde voorkomen dat Rai ook zo ziek werd. Ik móét deze jongen terughalen bij de ploeg, dacht ik. Alleen: daarna ging alles veel te snel", geeft hij toe.

Twee maanden na het ongeluk viel Vloet in tegen NEC. "Een grote fout. Ik zat zo in die tunnel. Ik wilde hem helpen. Omdat ik weet wat een depressie met iemand doet. Ik had me eerst voorgenomen dat hij alleen zou trainen. Maar toen zag ik hem trainen, niet eens op honderd procent, en toen dacht ik… Ik neem hem mee… En ja, dan ben je zo in de ban van het presteren… Toen bracht ik hem in", aldus de trainer, die zijn fout nu inziet. "Vooraf hebben wij het nog aan iedereen gevraagd op de club. Zelfs nog aan sponsoren. Hebben jullie er problemen mee dat wij hem meenemen? Niemand had dat."

De beslissing van Wormuth om Vloet te laten spelen, leverde de trainer felle kritiek op. Onder meer de eigen aanhang van Heracles reageerde woest. "Logisch", stelt de trainer, die openstaat voor contact met Vloet. "Hij heeft een heel grote fout gemaakt en moet daarvoor gestraft worden, géén discussie. Alhoewel geen enkele straf het leven van de jongen terugbrengt. Maar ik zal er ook voor Rai zijn als hij dat wil. Ook wanneer hij in de gevangenis komt, dan zoek ik hem op."