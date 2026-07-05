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LIVE WK 2026 | Opstellingen Brazilië en Noorwegen bekend: drie ex-Eredivisiespelers aan de aftrap

5 juli 2026, 20:30   Bijgewerkt: 20:54
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Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Brazilië moet in de achtste finale van het WK zien af te rekenen met de grootste 'Angstgegner' die het land ooit trof: Noorwegen. De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti begint vanavond om 22.00 uur (Nederlandse tijd) aan de strijd tegen de Scandinaviërs, die onder aanvoering van de imposante Erling Haaland bezig zijn aan een prima toernooi. Bereikt de recordkampioen de kwartfinales, of vervolgen de Noren hun opmerkelijke serie en sturen ze nu ook de Seleção naar huis? Mis niets en volg de achtste finale tussen Brazilië en Noorwegen in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Brazilië - Noorwegen

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9m geleden

21:24

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40m geleden

20:53

Opmerkelijke statistiek

Noorwegen is het ENIGE land waar vijfvoudig Brazilië nog nooit van heeft gewonnen, ondanks het feit dat beide landen elkaar door de jaren heen al vier keer troffen. De meest legendarische editie van Brazilië - Noorwegen was gelijk ook hun enige eerdere ontmoeting op een WK-eindronde, in 1998. FCUpdate-redacteur Maxim Textor beschrijft in onderstaand artikel hoe dat verliep:

De enige ploeg waar Brazilië nooit van won: 'Angstgegner' wacht op het WK

De enige ploeg waar Brazilië nooit van won: 'Angstgegner' wacht op het WK

Brazilië speelt in de achtste finale van het WK tegen Noorwegen, een tegenstander waar het nog nooit van won. Met twee nederlagen en twee gelijke spelen leeft de historische ‘vloek van 1998’ nog altijd in het Braziliaanse kamp.

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43m geleden

20:51

Opstelling Noorwegen

En dit zijn de elf die de Noorse bondscoach Ståle Solbakken zometeen de wei in stuurt. De Noren starten met drie voormalig Eredivisiespelers: David Møller Wolfe (ex-AZ), Martin Ødegaard (ex-Heerenveen en -Vitesse) en Alexander Sørloth (ex-FC Groningen).

Opstelling Noorwegen: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Berg, Berge, Ødegaard; Nusa, Haaland, Sørloth

1u geleden

20:48

Opstelling Brazilië

De opstelling van Brazilië is inmiddels bekend. Ancelotti kan dit toernooi niet meer beschikken over Lucas Paquetá, die in de vorige ronde tegen Japan een hamstringblessure opliep. 

Opstelling Brazilië: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimarães, Casemiro; Rayan, Martinelli, Vinicius Junior; Cunha

1u geleden

20:44

Welkom!

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Hier volgen we de komende uren de achtste finale van het WK tussen Brazilië en Noorwegen. Over een dik uur, om 22.00 uur Nederlandse tijd, gaat de bal rollen in New Jersey.

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22:00
Vandaag om 22:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Erling Haaland

Erling Haaland
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 25 jaar (21 jul. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
35
27
2024/2025
Man City
31
22
2023/2024
Man City
31
27
2022/2023
Man City
35
36

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schotland
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0

Complete Stand

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