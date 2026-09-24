Premier League-clubs tonen nu al interesse in zomeraanwinst van Ajax

Marc ter Stegen staat pas enkele weken onder de lat bij Ajax, maar kan nu al rekenen op belangstelling uit de Engelse Premier League. De 34-jarige doelman wordt dit seizoen zonder optie tot koop gehuurd van FC Barcelona, waar de clubleiding zijn sportieve heropleving in Amsterdam met bovengemiddelde aandacht volgt om hem in de zomer van 2027 definitief te kunnen verkopen.

De Spaanse grootmacht verhuurt Ter Stegen voor de duur van één seizoen aan de Amsterdammers en neemt daarbij een groot deel van zijn salaris voor eigen rekening. In Camp Nou stemt de gang van zaken in de Eredivisie tot dusver tot grote tevredenheid.

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De Spaanse topclub wil de ervaren sluitpost echter dolgraag definitief uitzwaaien om zijn zware salarislasten, behorend bij een contract dat nog doorloopt tot medio 2028, definitief van de balans te schrappen.

Engelse clubs volgen situatie in Amsterdam

Volgens journalist Luis Miguelsanz van het Spaanse Diario SPORT staat Ter Stegen er inmiddels goed op bij clubs op het hoogste Engelse niveau.

De Catalanen hopen dan ook vurig dat de marktwaarde van de sluitpost, die momenteel op zo'n 3 miljoen euro wordt geschat, in de komende negen maanden gaat stijgen om een lucratievere verkoopdeal te kunnen sluiten.

Nummer één onder Jürgen Klopp bij Die Mannschaft

Ter Stegen is niet alleen bij Ajax bezig aan een sterke fase, maar heeft ook bij de nationale ploeg van Duitsland zijn plek heroverd. De doelman moest het afgelopen WK nog laten schieten door een blessure, maar is door de nieuwe bondscoach Jürgen Klopp na het afscheid van Manuel Neuer aangewezen als de vaste eerste man onder de lat.

Donderdagavond begint Ter Stegen met Duitsland aan het duel in de UEFA Nations League tegen Nederland. Een bijzonder affiche, dat toevalligerwijs wordt afgewerkt in zijn huidige thuishaven in Amsterdam.