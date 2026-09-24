Wilfred Genee heeft na afloop van de woensdagavonduitzending van Vandaag Inside grote complimenten uitgedeeld aan Valentijn Driessen. De presentator van de populaire talkshow van SBS6 voorziet in de toekomst zelfs een mogelijke rol voor de journalist als vervanger van Johan Derksen.

Driessen is een bekend gezicht in de uitzendingen van Vandaag Inside en is regelmatig te gast aan tafel. Woensdagavond was de sportjournalist de vervanger van René van der Gijp, die woensdag altijd geniet van een vrije avond. Waar Driessen normaal bekendstaat om zijn kennis over voetbalonderwerpen, liet de journalist zien dat hij ook kan meepraten over bijvoorbeeld politieke of economische zaken.

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Tijdens de videorubriek In de Wandelgangen is Genee onder de indruk van de brede kennis van Driessen. “Het is terecht dat jij hier ook op woensdag zit. Je weet meer dan alleen…”, zegt de presentator.

Wegens Champions League-avonden wil Driessen er geen gewoonte van maken om op woensdagavond aan te schuiven. Genee heeft een andere rol in gedachten. Hij wijst naar een foto van Johan Derksen. “Als we gaan voorsorteren… er komt een dag dat deze man (Derksen, red.) – die is nu 116 – moet stoppen. Dan kan jij dat overnemen. Dan neem jij een snor en dan zit jij goed in de materie”, is Genee enthousiast. Driessen zelf denkt dat Raymond Mens de Johan Derksen-rol beter kan overnemen in de toekomst.

Valentijn Driessen, Raymond Mens en Wilfred Genee lossen In de Wandelgangen de wooncrisis op