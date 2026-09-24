Chagrijnige Oranje-international wekt totale verbazing: ‘Hij is op oorlogspad’

Sjoerd Mossou heeft zich woensdagavond hard uitgelaten over de houding van tijdens de persconferentie. De aanvoerder van het Nederlands elftal beet enkele keren stevig van zich af en maakte een chagrijnige indruk. En dat terwijl nieuwe bondscoach Xavi Hernández de positiviteit juist terug wil krijgen bij Oranje.

De journalist zag een Van Dijk ‘die op oorlogspad was’ tijdens de persconferentie. “Terwijl de nieuwe bondscoach Xavi een frisse start probeert te maken met Oranje, etaleerde Van Dijk woensdag vooral chagrijn, frustratie en een diepgeworteld gevoel van miskenning. De timing en toon van de Oranje-aanvoerder konden haast niet beroerder”, schrijft Mossou in zijn column namens het Algemeen Dagblad.

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Tijdens het persmoment kreeg de aanvoerder – die weinig waardering voelt vanuit Nederland – het aan de stok met Valentijn Driessen. “Het leidt tot een nogal gênante woordenwisseling, waarbij de gezichtsuitdrukking van Xavi stilaan een staat van totale verbazing verraadt. De discussie verloopt op klassiek Nederlandse wijze, cynisch en bot, maar wat het geheel vooral zo atypisch maakt: het is Van Dijk zélf die vanaf het eerste moment zijn frustraties de vrije loop laat in Zeist”, blikt Mossou terug.

Pijnlijke timing

De columnist merkte op dat Van Dijk in eerdere interviews al een geïrriteerde indruk maakte. Zijn timing is volgens Mossou ‘nogal wonderlijk’. “De pijnlijke uitschakeling op het WK in de Verenigde Staten is al bijna drie maanden geleden. Onder de nieuwe man Xavi, de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978, gaat Oranje in de komende twee weken nu juist op zoek naar nieuw elan in de Nations League.”