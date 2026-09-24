Brian Brobbey reageert op uitlatingen van Jordi Cruijff

is het eens met Jordi Cruijff over de prestaties van in de eerste maanden bij Ajax. De peperdure aanvaller geldt tot nu toe als een grote miskoop, mede omdat hij grossiert in het missen van kansen. Volgens Brobbey is het een goed teken dat de Braziliaan in ieder geval in scoringspositie komt.

Leonardo werd deze zomer met torenhoge verwachtingen naar Amsterdam gehaald door Cruijff, die bijna twintig miljoen euro overhad voor de spits van Al-Hilal. De 23-jarige maakt tot nu toe geen onuitwisbare indruk en heeft grote moeite met het verzilveren van kansen. Opvallend is dat Leonardo de afgelopen drie duels niet eens mocht invallen.

Artikel gaat verder onder video

Cruijff nam het onlangs op voor zijn duurste aankoop van de zomer. “Iedereen kan zeuren dat iemand veel kansen mist, maar hij staat altijd wel op de juiste plek. Anders mis je geen kans. En bij iemand die nooit een kans mist, betekent dat, dat hij nooit op de juiste plek staat. Dus ik heb liever spelers die altijd op de juiste plek staan en, nu gaan ze er niet in, maar binnenkort wel”, sprak de technische man van de Amsterdammers.

Brobbey reageert op uitspraken Jordi Cruijff

Brobbey schaart zich achter de woorden van Cruijff, zo laat hij tijdens de interlandperiode met Oranje weten aan De Telegraaf. “Ik ben vaak op de juiste plek om te scoren. Soms gaat de bal erin en soms niet. Maar ik sta er wel. Ik zag laatst een uitspraak van Jordi Cruijff voorbijkomen dat Marcos Leonardo in elk geval in scoringspositie komt. Doe je dat als spits niet, dan maak je nooit een doelpunt”, aldus de beresterke aanvaller.

“Bij mij is het deels intuïtie, maar ik leer het ook steeds beter om op het juiste moment op de goede plek te zijn. Ik praat met mijn teamgenoten. Hoe en waar ik de bal wil ontvangen”, aldus Brobbey.