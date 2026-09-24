Deze oud-voetballer vervangt Pierre van Hooijdonk als NOS-analist bij Nederland - Duitsland

De NOS heeft Ronald de Boer aangewezen als analist rondom de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland. De oud-international neemt donderdagavond tijdens de kraker tegen Duitsland in de Nations League de honneurs waar voor Pierre van Hooijdonk, die eerder deze maand besloot te vertrekken bij de publieke omroep.

De Boer schuift donderdagavond langs het veld aan naast vaste waarde Rafael van der Vaart. Het duo maakte de samenwerking woensdagavond zelf bekend aan tafel bij de talkshow Renze. De voorbeschouwing op het topaffiche begint om 20.05 uur op NPO 3, waarna om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA wordt afgetrapt voor het openingsduel in Divisie A.

Van Hooijdonk koos voor vertrek bij NOS Sport

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Van Hooijdonk maakte op 1 september bekend dat hij per direct stopte als vaste analist bij NOS Sport. De oud-spits gaf destijds aan dat hij zijn handen vrij wilde houden om zich op 'leuke andere dingen' te richten, waardoor er plotseling een vacature ontstond aan de analistentafel rondom Oranje-interlands. Voor de prestigieuze ontmoeting met aartsrivaal Duitsland heeft de omroep in De Boer nu een directe vervanger gevonden om het gat naast Van der Vaart te dichten.

Wisselende bezetting naast vaste waarde Rafael van der Vaart

De Boer is vooralsnog enkel vastgelegd voor de clash van donderdagavond, zo werd duidelijk tijdens de aankondiging op televisie. De NOS kiest er voorlopig voor om Van der Vaart telkens te laten vergezellen door een wisselende collega naast zich, in plaats van direct een definitieve opvolger voor Van Hooijdonk aan te wijzen.

Het duel in Amsterdam markeert tevens het officiële debuut van bondscoach Xavi Hernández, die direct een zware kluif treft tegen het Duitsland van Jürgen Klopp. Na de ontmoeting van donderdagavond wachten in deze poule ook nog wedstrijden tegen Servië (twee keer) en Griekenland.