Het is door de forse bezuinigingen op de publieke omroep nog maar de vraag of NOS Studio Sport de Eredivisiesamenvattingen ook na 2027 kan blijven uitzenden. Dat zegt Xander van der Wulp, hoofdredacteur NOS Sport, dinsdagavond in de talkshow Pauw & De Wit.

De NPO moet vanaf 2027 jaarlijks een bedrag van 156 miljoen euro minder uit gaan geven dan nu het geval is. Daardoor sneuvelen tal van programma's, zo werd deze week duidelijk. Zo stopt BNNVARA met langlopende titels als Kassa, 3 op Reis én de relatief goed bekeken talkshow Van Roosmalen & Groenteman. Bij AVROTROS moeten programma's als Draadstaal en Het Mooiste Meisje van de Klas eraan geloven en wordt het budget van Zappsport behoorlijk ingeperkt, terwijl bij KRONCRV het dagelijks uitgezonden Binnenstebuiten gaat verdwijnen.

Artikel gaat verder onder video

NOS Sport heeft momenteel een budget van 45 miljoen euro per jaar, zo vertelt Van der Wulp. De omroep is nog in gesprek over de consequenties van de bezuinigingen. "We zaten gisteravond nog in een kamertje met op tafel wat chips en een grote projectie op de muur met allemaal cijfers. Dat zijn echt hele ingrijpende dingen, die daar voorbijkomen, voor hoe Nederland NOS Sport en Studio Sport kent."

Van der Wulp geeft twee voorbeelden: "Bijvoorbeeld het bord op schoot, we weten allemaal dat die rechten voor beperkte tijd zijn vastgelegd. Het loopt over anderhalf jaar af, dat staat écht op het spel voor ons. En met deze heftigheid en snelheid van de bezuinigingen staat bijvoorbeeld ook het schaatsen bij de NOS op het spel. Omdat dat contract toevallig afloopt."