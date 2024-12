Humberto Tan haalt uit naar NOS Studio Sport: 'Slaat totaal nergens op!'

Humberto Tan gaat op NPO Radio 1 hélemaal los over zijn voormalige werkgever NOS Studio Sport. De presentator spreekt van 'structurele problemen in de hiërarchie' en neemt het de omroep zeer kwalijk dat zijn oud-collega Dione de Graaff werd gepasseerd toen Tom Egbers vertrok als anchor van de Eredivisie-samenvattingen, die op zondagavond vanaf 19.00 uur worden uitgezonden.

Egbers was jarenlang het gezicht van de zondagavond bij de NOS, maar verdween in maart 2023 naar aanleiding van een publicatie in de Volkskrant. Daarin werd de presentator beschuldigd van intimidatie en wangedrag richting een vrouwelijke collega, met wie hij eerder een affaire had gehad. Inmiddels is Gert van 't Hof de vaste anchor van de Eredivisie-samenvattingen op zondagavond, normaal gesproken bijgestaan door analist Leonne Stentler.

Tan werkte zelf tussen 1993 en 2005 voor Studio Sport, alvorens hij via Talpa terechtkwam bij RTL. Tan stelt in het bewuste radio-interivew vast dat er bij de NOS nog altijd 'structurele problemen in de hiërarchie' bestaan: "Ik vind het bijvoorbeeld heel kwalijk dat… Nou, ik zal maar namen noemen: waarom presenteert Dione de Graaff zondagavond niet? Die is veruit de meest ervaren presentator van Studio Sport, maar toen Tom wegging, kreeg zij niet die baan, terwijl dat de meest prestigieuze baan is van Studio Sport", zegt Tan op NPO Radio 1.

"Hoezo doet zij dat niet? Dat zit dus in de structurele beslissingen die daar worden genomen waarvan ik denk…", vervolgt Tan, waarop hij desgevraagd zegt dat De Graaff 'zeker wel' oren zou hebben naar de zondagavondklus. Heeft De Graaff dat zelf met Tan besproken? "Dat ga ik niet zeggen, maar ik weet zeker wel dat ze dat wil. Ik heb haar gebeld. Ik vind het belachelijk. Echt idioot zelfs. Het slaat totaal nergens op! En daarin zie je een bepaald soort conservatisme van de organisatie die er nog steeds in zit", aldus Tan.

