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Brobbey pleit voor opvallende Ajax-wissel: ‘Ik hoop dat hij zijn basisplaats terugkrijgt’

24 september 2026, 10:15
Michel Sanchez
Foto: © Imago
2 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Brian Brobbey vindt dat Owen Wijndal goed is begonnen aan het nieuwe seizoen. De spits van Sunderland onderhoudt een hechte band met de verdediger van Ajax en hoopt dat de linksback spoedig terugkeert in de basisopstelling.

De rol van Wijndal leek uitgespeeld na het afgelopen seizoen, maar de Amsterdammers slaagden er niet in om de verguisde linksback van de hand te doen. Opvallend is dat de verdediger op de slotdag van de transfermarkt alsnog leek te vertrekken, maar de geïnteresseerde club koos op het laatste moment voor een alternatief.

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Zodoende verdient Wijndal nog altijd zijn brood in de Johan Cruijff ArenA. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kreeg de 26-jarige regelmatig de kans in de basis, al lijkt Caio Henrique de eerste keus op de linksbackpositie. Diezelfde Henrique viel overigens uit tijdens het 2-2-gelijkspel van Ajax in eigen huis tegen Excelsior.

Brobbey hoopt op basisplaats Wijndal bij Ajax

Brobbey onderhoudt een goede band met Wijndal, zo vertelt hij tegenover De Telegraaf. “Owen is de grappenmaker. Nee, die verandert nooit, joh. Ik vind dat hij heel goed is begonnen bij Ajax en hoop dat hij zijn basisplaats weer terugkrijgt”, zegt de spits van Sunderland.

Naast Wijndal heeft Brobbey veel contact met Kenneth Taylor en Jorrel Hato. Bijna elke dag belt het groepje met elkaar: “Soms duurt het wel veertig minuten voordat iedereen er weer uit is. We hebben het over van alles, maar vooral over voetbal. Wat er die dag is gebeurd op de training van Sunderland, Lazio, Chelsea en Ajax”, aldus de vermoedelijke eerste spits van het Nederlands elftal.

➡️ Meer over Owen Wijndal

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CG
3.983 Reacties
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CG
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Alleen als hij héél erg veel en goed zijn best doet!!

Kolie
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@CG en dan nog is ie niet goed genoeg

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.983 Reacties
1.157 Dagen lid
14.446 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Alleen als hij héél erg veel en goed zijn best doet!!

Kolie
359 Reacties
908 Dagen lid
1.135 Likes
Kolie
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  • 0
    + 1
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@CG en dan nog is ie niet goed genoeg

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Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Sunderland
5
3
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
31
7

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

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