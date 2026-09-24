Brobbey pleit voor opvallende Ajax-wissel: ‘Ik hoop dat hij zijn basisplaats terugkrijgt’

vindt dat goed is begonnen aan het nieuwe seizoen. De spits van Sunderland onderhoudt een hechte band met de verdediger van Ajax en hoopt dat de linksback spoedig terugkeert in de basisopstelling.

De rol van Wijndal leek uitgespeeld na het afgelopen seizoen, maar de Amsterdammers slaagden er niet in om de verguisde linksback van de hand te doen. Opvallend is dat de verdediger op de slotdag van de transfermarkt alsnog leek te vertrekken, maar de geïnteresseerde club koos op het laatste moment voor een alternatief.

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Zodoende verdient Wijndal nog altijd zijn brood in de Johan Cruijff ArenA. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kreeg de 26-jarige regelmatig de kans in de basis, al lijkt Caio Henrique de eerste keus op de linksbackpositie. Diezelfde Henrique viel overigens uit tijdens het 2-2-gelijkspel van Ajax in eigen huis tegen Excelsior.

Brobbey hoopt op basisplaats Wijndal bij Ajax

Brobbey onderhoudt een goede band met Wijndal, zo vertelt hij tegenover De Telegraaf. “Owen is de grappenmaker. Nee, die verandert nooit, joh. Ik vind dat hij heel goed is begonnen bij Ajax en hoop dat hij zijn basisplaats weer terugkrijgt”, zegt de spits van Sunderland.

Naast Wijndal heeft Brobbey veel contact met Kenneth Taylor en Jorrel Hato. Bijna elke dag belt het groepje met elkaar: “Soms duurt het wel veertig minuten voordat iedereen er weer uit is. We hebben het over van alles, maar vooral over voetbal. Wat er die dag is gebeurd op de training van Sunderland, Lazio, Chelsea en Ajax”, aldus de vermoedelijke eerste spits van het Nederlands elftal.