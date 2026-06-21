Live voetbal 1

Koning komt superlatieven tekort voor Curaçao: 'Waanzinnig om mee te maken'

21 juni 2026, 05:38
Ariane, Máxima en Willem-Alexander
Foto: © NOS
1 reactie
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane waren in de nacht van zaterdag op zondag getuige van een historische prestatie van Curaçao, dat tegen Ecuador het eerste WK-punt in de geschiedenis pakte. Na afloop van het duel in Kansas City verschijnen de royals dan ook opgetogen voor de camera's van de NOS.

Het Nederlandse staatshoofd, zijn vrouw en hun jongste dochter waren eerder op de avond al van de partij in Houston. Daar zagen zij hoe Nederland met 5-1 over Zweden heen walste. Luttele uren later dook de familie dus alweer op in Kansas City, waar de uitblinkende doelman Eloy Room het Curaçao van Dick Advocaat een sensationeel punt bezorgde tegen Ecuador.

Artikel gaat verder onder video

"Dit was gewoon één groot spektakel", reageert de koning voor de camera's van de NOS, getooid met Curaçao-shirt, -kettinkje én -shawl. "Een vechtlust en een samenwerken van Curaçao. Als zo'n klein voetballand zich zó groot neerzet op dit internationale toneel en een punt binnenhaalt... waanzinnig om mee te maken. Het is echt gewoon een fantastisch feest geweest."

Prinses Ariane zat hele avond op het puntje van haar stoel

Ook zijn eega heeft genoten: "Zó mooi, ze hebben zoveel gevochten om toch wel te verdedigen. En af en toe toch wel hele goede aanvallen, zo trots op Curaçao", zegt de koningin. Prinses Ariane zegt de hele avond op het puntje van haar stoel te hebben gezeten. "Om te zien hoe Curaçao daar met die bal stond, met positieve energie en er gewoon echt voor ging. Het was echt een topavond."

Koning Willem-Alexander: 'Daar mag Dick Advocaat écht trots op zijn'

Voor bondscoach Dick Advocaat heeft de koning vervolgens mooie woorden over: "Oudste coach, kleinste land, eerste punt, eerste goal tegen Duitsland... echt allemaal unieke prestaties die Curaçao onder leiding van Dick Advocaat gehaald heeft", somt hij op. "Daar mag hij écht trots op zijn, dat hij dat in de herfst van zijn carrière nog zo'n grote plus daarbovenop zet, op alles wat hij al gedaan heeft daarvoor", besluit de koning.

➡️ Meer nieuws over Curaçao

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
NED-SWE

Teruglezen: zo walste Oranje in Houston over Zweden heen

  • Gisteren, 20:57
  • Gisteren, 20:57
  • 6
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
Ronald Koeman

Valentijn Driessen pleit voor reserverol sterspeler van Oranje

  • di 16 juni, 09:38
  • 16 jun. 09:38
  • 10
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

BartVanderVeen24
830 Reacties
1.363 Dagen lid
3.844 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De tenue's zullen ze wel weer gratis gekregen hebben

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

BartVanderVeen24
830 Reacties
1.363 Dagen lid
3.844 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De tenue's zullen ze wel weer gratis gekregen hebben

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ecuador - Curaçao

0 - 0
Vandaag gespeeld om 02:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep E
GS
DS
PT
1
Duitsland
2
7
6
2
Ivoorkust
2
0
3
3
Ecuador
1
-1
0
4
Curaçao
1
-6
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws