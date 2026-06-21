Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane waren in de nacht van zaterdag op zondag getuige van een historische prestatie van Curaçao, dat tegen Ecuador het eerste WK-punt in de geschiedenis pakte. Na afloop van het duel in Kansas City verschijnen de royals dan ook opgetogen voor de camera's van de NOS.

Het Nederlandse staatshoofd, zijn vrouw en hun jongste dochter waren eerder op de avond al van de partij in Houston. Daar zagen zij hoe Nederland met 5-1 over Zweden heen walste. Luttele uren later dook de familie dus alweer op in Kansas City, waar de uitblinkende doelman Eloy Room het Curaçao van Dick Advocaat een sensationeel punt bezorgde tegen Ecuador.

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"Dit was gewoon één groot spektakel", reageert de koning voor de camera's van de NOS, getooid met Curaçao-shirt, -kettinkje én -shawl. "Een vechtlust en een samenwerken van Curaçao. Als zo'n klein voetballand zich zó groot neerzet op dit internationale toneel en een punt binnenhaalt... waanzinnig om mee te maken. Het is echt gewoon een fantastisch feest geweest."

Prinses Ariane zat hele avond op het puntje van haar stoel

Ook zijn eega heeft genoten: "Zó mooi, ze hebben zoveel gevochten om toch wel te verdedigen. En af en toe toch wel hele goede aanvallen, zo trots op Curaçao", zegt de koningin. Prinses Ariane zegt de hele avond op het puntje van haar stoel te hebben gezeten. "Om te zien hoe Curaçao daar met die bal stond, met positieve energie en er gewoon echt voor ging. Het was echt een topavond."

Koning Willem-Alexander: 'Daar mag Dick Advocaat écht trots op zijn'

Voor bondscoach Dick Advocaat heeft de koning vervolgens mooie woorden over: "Oudste coach, kleinste land, eerste punt, eerste goal tegen Duitsland... echt allemaal unieke prestaties die Curaçao onder leiding van Dick Advocaat gehaald heeft", somt hij op. "Daar mag hij écht trots op zijn, dat hij dat in de herfst van zijn carrière nog zo'n grote plus daarbovenop zet, op alles wat hij al gedaan heeft daarvoor", besluit de koning.