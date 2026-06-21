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Eloy Room gaat hard op Instagram na heldenrol tegen Ecuador

21 juni 2026, 05:02
Eloy Room
Foto: © Imago / Instagram / Realtimes
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Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Eloy Room groeide in de nacht van zaterdag op zondag uit tot de grote held van Curaçao. Met een bizar aantal van 15 (!) reddingen bezorgde de 37-jarige doelman de WK-debutant een historisch punt tegen Ecuador (0-0). Het levert Room onder meer een (mogelijk) record, een eervolle uitverkiezing én een flinke explosie op Instagram op.

Voorafgaand aan het duel in Kansas City had Room, die tegenwoordig keept voor het Amerikaanse Miami FC, op Instagram nog geen honderdduizend volgers. Dat aantal steeg door zijn uitblinkersrol tegen Ecuador in rap tempo: een uur na de wedstrijd had de doelman er al 655.000, een aantal dat alleen maar verder op zou kunnen lopen.

Record of niet?

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Het aantal reddingen dat Room verrichtte is mogelijk goed voor een record. Dat zit zo: volgens de cijfers van de FIFA verrichtte de Amerikaan Tim Howard er in 2014 tegen België eentje meer (16). Statistiekenbureau Opta houdt het echter op 15, waardoor Howard het record nu zou moeten delen met Room.

Op de website van de FIFA wordt Room na afloop van de wedstrijd vanzelfsprekend uitgeroepen tot Man of the Match.

De heldenrol van Room doet sterk denken aan die van zijn collega-doelman Vozinha (40). Die groeide maandag uit tot de held van Kaapverdië door zijn land met zeven prima reddingen aan een knappe remise tegen Spanje te helpen: 0-0. Ook Vozinha zag zijn volgersaantal op Instagram na zijn optreden drastisch oplopen: van zo'n vijftigduizend naar inmiddels bijna 15 miljoen. Of Room ook dergelijke aantallen gaat bereiken, zal de komende dagen moeten blijken. Feit is en blijft dat zijn WK nú al niet meer stuk kan.

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Ecuador - Curaçao

0 - 0
Vandaag gespeeld om 02:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Eloy Room

Eloy Room
The Miami FC
Team: Miami
Leeftijd: 37 jaar (6 feb. 1989)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Cercle Brugge
0
0
2023/2024
Vitesse
34
0
2023
Columbus
3
0
2022
Columbus
34
0

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep E
GS
DS
PT
1
Duitsland
2
7
6
2
Ivoorkust
2
0
3
3
Ecuador
1
-1
0
4
Curaçao
1
-6
0

Complete Stand

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