Het zijn bizarre weken voor . De reservekeeper van VVV-Venlo fungeert als stand-in van Eloy Room bij WK-deelnemer Curaçao, maar staat plotseling ook flink in de aandacht op sociale media. Een TikTok-ster met miljoenen volgers ontdekte dat Doornbusch de ‘minst populaire’ speler was op het WK en besloot zijn volgersaantal op Instagram eens flink op de schop te nemen.

De 26-jarige Doornbusch doorliep de jeugdopleiding van sc Heerenveen en belandde vervolgens bij Telstar. Via FC Dordrecht belandde de sluitpost afgelopen zomer bij VVV-Venlo. Nergens was de keeper een heel seizoen eerste keus, maar toch is hij momenteel als reservedoelman mee op het WK met Curaçao.

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Het WK is sowieso al een bijzondere ervaring voor Doornbusch, maar daar werd vorige week nog een opvallende wending aan toegevoegd. TikTokker Finn Agostinelli, bekend als Fiagoball en goed voor bijna een miljoen volgers, ontdekte dat de VVV-keeper de ‘minst beroemde’ speler van het hele WK was. Doornbusch had op dat moment slechts 1.658 volgers op Instagram.

Fiagoball besloot de doelman bekend te maken en riep zijn volgers op hem massaal te gaan volgen. Die actie levert het gewenste effect op: het volgersaantal van Doornbusch is in de afgelopen dagen bijna dertig keer groter geworden. Op het moment van schrijven heeft de tweede doelman van Curaçao bijna 47.000 volgers.

Voor TikTokker Fiagoball was de actie overigens een reactie op een andere creator uit Argentinië, die beweerde dat Tim Payne uit Nieuw-Zeeland de minste volgers had van alle WK-spelers. Dat bleek niet te kloppen, omdat Payne 4.715 volgers had.