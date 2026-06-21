Uitblinkende Room bezorgt Curaçao historisch eerste WK-punt

Curaçao heeft met grote dank aan een historisch eerste WK-punt in de wacht gesleept. De 37-jarige doelman bleek onpasseerbaar voor de aanvallers van Ecuador en sleepte zo een 0-0 gelijkspel uit het vuur voor The Blue Wave.

Advocaat gooide zijn strijdplan om na de 7-1 afstraffing in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland. Curaçao trad daarom aan met een formatie met drie centrale verdedigers en wingbacks. Daarbij verdwenen Richedly Bazoer en Sontje Hansen uit de basis, om plaats te maken voor Sherel Floranus en Juriën Gaari.

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Ecuador had al na drie minuten op voorsprong kunnen - en misschien wel moeten - komen, toen de ervaren Enner Valencia uit de rug van de verdediging wegsloop en één op één kwam te staan met Eloy Room. De doelman van Curaçao had echter een uitstekende reflex in huis en behoedde zijn land zo voor een vroege achterstand. Het bleek een opmaat voor een prima optreden van Room, die de hele eerste helft uitstekend op de been bleef en Ecuador met meerdere prima reddingen op de been hield. Curaçao kreeg in de tegenstoot bovendien de nodige ruimte, maar slaagde er niet in om doelman Hernánd Galíndez écht aan het werk te zetten. Zo stond er halverwege nog altijd een 0-0 tussenstand op het bord.

Na rust ging Room vrolijk verder op dezelfde voet. met uitstekende reddingen op een hard schot van Moises Caicedo en een kopbal uit een hoekschop van Gonzalo Plata. Curaçao kwam steeds verder onder druk te staan, maar kreeg na een uur plots drie grote kansen om zelf op voorsprong te komen. Galíndez redde echter ook goed op schoten van Leandro Bacuna, Livano Comenencia en Jürgen Locadia.

Daarna was het toch vooral weer Ecuador dat de klok sloeg, maar Room schudde de ene na de andere redding uit zijn mouw. De druk van Ecuador werd naarmate de tweede helft vorderde steeds groter, maar de doelman weigerde te capituleren en had vlak voor tijd geluk dat een verdwaalde voorzet van invaller Preciado op de bovenkant van de lat dwarrelde. De teller stokte uiteindelijk bij 15 (!) reddingen van de doelman, het grootste aantal in een WK-duel sinds 2014. Diep in blessuretijd claimde Ecuador nog tevergeefs een strafschop, waarna even later het verlossende laatste fluitsignaal klonk.