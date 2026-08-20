Livestream | Wedstrijd FC Sion - Ajax hier te bekijken

Ajax speelt donderdagavond om 20.15 uur tegen FC Sion in de laatste voorronde van de Conference League. De wedstrijd is niet te zien op tv, maar via Pay Per View bij het platform Kijk.nl. In dit artikel vind je een link naar de livestream.

Wie FC Sion - Ajax wil bekijken, moet daarvoor eenmalig 4,99 euro betalen. Een abonnement op KIJK is niet nodig. Met een Pay Per View-ticket krijgen kijkers toegang tot de livestream, die kort voor de aftrap beschikbaar wordt. Johan van Polanen verzorgt het Nederlandse commentaar. Johnny de Mol is de presentator van dienst, Richard Witschge is als analist van de partij.

FC Sion - Ajax kijken via livestream

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De livestream van FC Sion - Ajax is te bekijken via KIJK. Het platform heeft de uitzendrechten voor de Europese wedstrijd bemachtigd en biedt het duel wereldwijd exclusief aan, met uitzondering van Zwitserland. Daardoor kunnen ook Ajax-supporters die momenteel in het buitenland verblijven de wedstrijd via KIJK volgen.

Aanvankelijk leek het erop dat Nederlandse kijkers het duel helemaal niet live zouden kunnen zien. Ziggo Sport beschikt niet over de rechten voor de wedstrijd. De play-offs van de Conference League vallen namelijk buiten het reguliere Europese voetbalpakket van de zender.

"Deze wedstrijd zit niet in het UEFA Europees voetbalpakket, waardoor de thuisspelende club de uitzendrechten kan verkopen aan de hoogste bieder. De play-offs van de Conference League vallen hiermee buiten de uitzendrechten van Ziggo Sport en deze uitwedstrijd van Ajax wordt deze keer niet uitgezonden door Ziggo Sport", liet de zender weten.

Klik hier om naar KIJK te gaan en de livestream van FC Sion - Ajax te bekijken.

Return Ajax - FC Sion wel gratis te zien

Voor supporters die geen Pay Per View-ticket willen aanschaffen, is er bij de return wel een mogelijkheid om Ajax gratis op televisie te volgen. De tweede ontmoeting met FC Sion wordt op donderdag 27 augustus om 20.00 uur gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.

Die wedstrijd wordt rechtstreeks uitgezonden door Ziggo Sport en is voor iedereen beschikbaar via Ziggo Sport Free. "Ziggo Sport zendt de wedstrijden van Nederlandse clubs binnen het UEFA Europees voetbalpakket altijd live uit op het open kanaal en via Ziggo Sport Free, net als de finales van het UEFA Europees voetbal, zodat iedere voetbalfan kan meekijken", aldus de zender.