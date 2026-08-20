LIVE Conference League | FC Twente van start tegen Qarabag

FC Twente eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Eredivisie en plaatste zich derhalve voor de tweede voorronde van de Europa League. Daarin bleek het Hongaarse Ferencváros over twee wedstrijden te sterk: na een 1-2 thuisnederlaag was een 2-2 gelijkspel bij de return niet voldoende om door te gaan.

De Tukkers zakten vervolgens een niveautje af en stuitten in de derde voorronde van de Conference League op het Slowaakse DAC 1904. Na een 6-0 zege in de heenwedstrijd was het tweeluik al beslist, waardoor de 3-3 bij de return niet veel meer uitmaakte.