Live voetbal 16

LIVE Conference League | FC Twente van start tegen Qarabag

20 augustus 2026, 20:00
Een liveverslag van de wedstrijd tussen FC Twente en Qarabag
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Maak ons je Google-favoriet

FC Twente heeft nog één horde te nemen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Conference League. In de play-offs stuit de ploeg van John van den Brom op FK Qarabag, de kampioen van Azerbeidzjan. Vanavond beginnen de Tukkers met een thuiswedstrijd aan het tweeluik. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in de Grolsch Veste, mis niets en volg FC Twente - FK Qarabag in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE Conference League: FC Twente - Qarabag

Sorteer op:

2m geleden

20:02

2' - Twente begint fel (0-0)

Twente is met aanvallende intenties begonnen aan de wedstrijd. De thuisploeg zet fel druk en geeft Qarabag geen tijd om op te bouwen.

4m geleden

20:00

1' - Wedstrijd begonnen! (0-0)

Qarabag trapt af in De Grolsch Veste.

7m geleden

19:56

De spelers komen het veld op

Nog een paar minuten tot de aftrap!

24m geleden

19:40

Van den Brom: 'Qarabag vol goede spelers'

John van den Brom spreekt zich voor de camera van ESPN uit over Qarabag. “Het is een ploeg met bijna allemaal goede spelers, die allemaal graag de bal willen hebben. Ze nemen daarin ook risico en denken aanvallend. Ze zijn in de verdedigende omschakeling wat minder, vind ik. Maar dit is gewoon een heel goede ploeg. Ze hebben wel een kleine groep meegenomen, met vijf veldspelers op de bank. Als wij met goede intensiteit spelen, zijn wij voor elke tegenstander moeilijk te bespelen hier.”

32m geleden

19:32

De warming-up is begonnen

41m geleden

19:23

Fans steken spelers een hart onder de riem

1u geleden

18:48

De opstellingen zijn bekend!

Trainer John van den Brom kiest voor dezelfde elf als zondag tegen PEC Zwolle (3-1 zege).

FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Nijstad, Pröpper, Adelgaard; Zerrouki, Pjaca Weidmann; Rots, Weghorst, Ørjasaeter

Qarabag: Zlomislic; Silva, Hüseynov, Värkonyi, Lunga; Lobato, Kady Jankovic; Kaschuk, Gurbanli, Mouaddib

2u geleden

18:32

De weg van Qarabag

Als kampioen van Azerbeidzjan plaatste Qarabag zich ook voor de voorrondes van de Europa League. In de eerste ronde werd afgerekend met het IJslandse Vestri (twee keer 3-0), maar in de volgende ronde ging het alsnog mis. Tegen CSKA Sofia werd het twee keer 0-0, waarna de strafschoppenserie verloren ging. Daardoor zakte ook Qarabag af naar de derde voorronde van de Conference League, waarin het afrekende met Dynamo Kiev, dat na een 1-0 uitnederlaag thuis met 2-0 werd geklopt.

2u geleden

18:29

Zo bereikte Twente de play-offs

FC Twente eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Eredivisie en plaatste zich derhalve voor de tweede voorronde van de Europa League. Daarin bleek het Hongaarse Ferencváros over twee wedstrijden te sterk: na een 1-2 thuisnederlaag was een 2-2 gelijkspel bij de return niet voldoende om door te gaan.

De Tukkers zakten vervolgens een niveautje af en stuitten in de derde voorronde van de Conference League op het Slowaakse DAC 1904. Na een 6-0 zege in de heenwedstrijd was het tweeluik al beslist, waardoor de 3-3 bij de return niet veel meer uitmaakte.

2u geleden

18:26

Welkom!

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Hier volg je vanavond alle ontwikkelingen rond de wedstrijd tussen FC Twente en FK Qarabag.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Supporters van Ajax

Fans van Ajax barsten los na tv-nieuws: 'Dit mag niet de toekomst worden'

  • di 18 augustus, 08:25
  • 18 aug. 08:25
  • 7
Julian Brandt van Ajax

Ochtendkranten snoeihard voor Ajax na ‘blamage’ in Ierland

  • vr 14 augustus, 08:34
  • 14 aug. 08:34
  • 10
Davy Klaassen

Davy Klaassen schetst het doemscenario voor Ajax: 'Dat wil helemaal niemand'

  • Gisteren, 22:19
  • Gisteren, 22:19
  • 3
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
424 Reacties
419 Dagen lid
242 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hup Twente, op naar de CL 🟢

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
424 Reacties
419 Dagen lid
242 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hup Twente, op naar de CL 🟢

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Twente - Qarabağ

FC Twente
20:00
Qarabağ
Vandaag om 20:00
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws