LIVE Conference League | FC Twente van start tegen Qarabag

FC Twente heeft nog één horde te nemen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Conference League. In de play-offs stuit de ploeg van John van den Brom op FK Qarabag, de kampioen van Azerbeidzjan. Vanavond beginnen de Tukkers met een thuiswedstrijd aan het tweeluik. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in de Grolsch Veste, mis niets en volg FC Twente - FK Qarabag in dit liveblog van FCUpdate.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.