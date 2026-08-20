PSG-fans hebben na 55 seconden genoeg gezien en vellen oordeel over Mika Godts

heeft zijn debuut op het trainingsveld gemaakt bij Paris Saint-Germain. De van Ajax overgekomen aanvaller trainde woensdag mee en laat een goede indruk achter op de supporters.

PSG heeft beelden gedeeld van de eerste trainingssessie van Godts. Op de trainingsbeelden is de Belg te zien tijdens een rondo en andere passoefeningen. Ook heeft hij een onderonsje met Achraf Hakimi. Hoewel het slechts 55 seconden aan beeldmateriaal betreft, lijkt Godts goed in de groep te liggen.

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Dat valt ook de supporters van PSG op. "Hij traint alsof hij al jaren deel uitmaakt van het team. Deze groep is echt geweldig", schrijft een fan. Een ander ziet hoe gemakkelijk Godts contact maakt met zijn nieuwe ploeggenoten: "Je moet wel een monsterlijk niveau laten zien op de training als iedereen vanaf de eerste dag naar je glimlacht, met je praat en met je lacht."

Ook over de voetballende kwaliteiten van de 21-jarige buitenspeler zijn de eerste geluiden positief. "Je ziet het aan zijn uitstraling, aan het feit dat hij met zijn hoofd omhoog speelt, met rechts én links en technisch heel comfortabel is. Dit kan een grote speler voor PSG worden", voorspelt een supporter. Een andere fan schrijft: "Ik herken de blik van iemand die hier is gekomen om alles op zijn kop te zetten."

Godts kan sowieso op veel enthousiasme rekenen. "Ik kan niet wachten om hem in actie te zien. Hij houdt zoveel van de club en je ziet dat hij alles gaat geven op het veld", klinkt het onder de trainingsvideo. Een andere supporter merkt op dat Godts 'binnenloopt alsof hij hier al jaren speelt'. Ook de woordgrap "Oh my Godts!" wordt gebruikt nu de Belg aan zijn nieuwe avontuur in Parijs is begonnen.

La première séance de Mika Godts ! 👀👋 pic.twitter.com/CYEbfUuhE3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 19, 2026